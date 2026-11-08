Цяла Полша се моли за своя герой! Кой е полицаят от кървавата атака в Краков

Старши полицай Якуб Кулик, който бе тежко ранен при спирането на въоръжения атентатор на Главния площад в Краков, се бори за живота си в болница с тежко увреждане на белия дроб. Въпреки че драматичните събития от съботния следобед направиха името му национален символ на смелостта, за мнозина той от години е тихият и отдаден герой от ежедневието.

Преди да облече полицейската униформа, Кулик гради сериозен опит в структурата за сигурност и спасение на страната. Той служи като войник в елитния 18-и Билски въздушнодесантен батальон – част от известната 6-а Въздушнодесантна бригада „Ген. Станислав Сосабовски“. Военната дисциплина и хладнокръвието в критични ситуации безспорно му помагат в съдбовния ден на площада в Краков. Наред с това, преди около десетилетие той доброволно се присъединява към Доброволческата пожарна служба в Лешчини, Белско-Бяла.

Председателят на пожарната служба Владислав Шипула го описва с дълбоко вълнение като човек с „открито сърце“, изключително енергичен и мотивиран, за когото службата и помощта към хората са висш дълг. „За него службата беше всичко. Отиваше на акции без колебание. От такива хора има най-голяма нужда“, споделя Шипула. В родния му край – в енориите в Лешчини и квартал „Злоте Лани“, местните общности непрекъснато се молят за неговото възстановяване.

В съботния следобед 24-годишен маскиран нападател нахлува с автомобил на Главния площад в Краков и открива безразборен огън, отнемайки живота на шестима души и ранявайки други 16. Изправени пред смъртна опасност, старши полицай Якуб Кулик и неговият колега старши полицай Артур Морански предприемат мигновена и решителна намеса. Без да мислят за собствената си безопасност, те влизат в директна престрелка с атентатора и го неутрализират, с което предотвратяват много по-мащабна национална трагедия.

Премиерът Доналд Туск изказа публична благодарност към двамата служители на реда, определяйки ги като истински герои, които са спасили десетки животи. Състоянието на Кулик обаче остава критично – след тежките наранявания на белия дроб и прекалената медикаментозна кома, той се нуждае от спешна помощ. Бившите му бойни другари от елитната 6-а Въздушнодесантна бригада организираха драматичен призив за набиране на кръв от рядката група AB Rh+, призовавайки военни, цивилни и хора с добра воля да помогнат на човека, който цял живот е пазил другите.