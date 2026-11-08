Москва крие, хакерите разкриват! Нови числа за руските загуби в Украйна

Мащабна хакерска атака срещу руската Федерална служба за държавна статистика (Росстат) разкри данни за огромни човешки загуби във войната срещу Украйна. Според публикуваните документи от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. до края на август 2026 г. са регистрирани най-малко 412 576 смъртни случая, пряко свързани с военните действия. При по-широкото изчисление броят им достига 450 100, съобщават украинското издание „Милитарни“ и независимият руски вестник „Москоу таймс“.

Информацията е получена от хакерските групи „Киберпартизани“ и „Сайлънт Кроу“, които твърдят, че са проникнали дълбоко в информационните системи на руската държавна служба.

Над 450 000 смъртни случая в секретната статистика

Публикуваните данни обхващат периода от февруари 2022 г. до 28 август 2026 г. и са извлечени от регистрите за смъртност, съхранявани в информационните системи на Росстат.

Според анализа на „Милитарни“ най-малко 412 576 документа съдържат информация, свързваща смъртта с военни действия. От тях 356 056 са с международен код Y36, обозначаващ военни операции, други 38 229 се отнасят до последици от бойни действия, а 18 291 съдържат изрично описание за смърт по време на военна операция.

По-широкият анализ включва и други категории, сред които смъртни случаи на военнослужещи вследствие на заболявания, катастрофи и други причини, както и регистрации от окупираните територии. Така общият брой достига 440 982.

След добавянето на още 9118 случая, изчислени по статистически метод, групата „Сайлънт Кроу“ определя общите загуби на 450 100 души.

Беларуските „Киберпартизани“ представят отделна оценка от 393 881 загинали, получена чрез по-тясна методика за подбор на смъртните актове, съобщава беларуското издание „Зеркало“.

Донецка област с най-тежките загуби

Данните показват, че особено голяма част от регистрираните смъртни случаи са свързани с бойните действия в Донецка област. Според публикуваната от хакерите статистика повече от половината загуби са съсредоточени именно там.

Сред руските региони най-много загинали са регистрирани сред жителите на Поволжието, включително Башкирия. По информация на „Москоу таймс“ етническите републики и икономически по-слабите райони на Русия са понесли непропорционално тежки загуби.

Хакерската група „Сайлънт Кроу“ публикува и годишно разпределение на смъртните случаи. Според него през 2022 г. са регистрирани около 19 000 загинали, през 2023 г. - повече от 42 000, а през 2024 г. - близо 110 000.

През 2025 г. броят достига 182 264 души. За първите осем месеца на 2026 г. в изтеклата база фигурират 39 296 случая, като регистрацията на смъртните актове продължава със значително забавяне.

Хакерите проникнали в 25 000 компютъра и сървъра

Атаката срещу Росстат е извършена между 29 октомври и 1 ноември. Отговорност за нея поеха беларуската група „Киберпартизани“ и „Сайлънт Кроу“, които твърдят, че са получили достъп до около 25 000 компютъра и сървъра.

Според техните съобщения са изтеглени приблизително 23 терабайта информация, включително статистически, икономически и демографски данни, вътрешна кореспонденция и документи, свързани с войната.

Хакерите заявяват, че са унищожили и част от вътрешната информационна инфраструктура на руската служба.

Росстат потвърди пред РБК, че информационните му ресурси са били подложени на координирани кибератаки. Службата обаче отрече да е установено изтичане на защитени данни.

Руският вестник „Комерсантъ“ съобщи, че върху централния сайт и регионалните страници на Росстат са се появили послания на хакерите, включително надписът „Никой няма да избегне отговорността“.

Независими журналисти провериха част от документите

В ново разследване, публикувано на 8 ноември, „Москоу таймс“ съобщава, че журналистите са съпоставили произволна извадка от 50 имена с базата на „Медиазона“ и руската служба на Би Би Си, които от години документират поименно загиналите руски военнослужещи.

Двете медии и доброволци са установили имената на 285 881 загинали руски военни чрез публични източници. „Това е най-значимото изтичане на данни, когато става въпрос за руските загуби“, заявява пред „Москоу таймс“ германският експерт по руската икономика Янис Клюге.

Според него новата информация показва непрекъснато увеличаване на човешката цена на войната. „Мисля, че вече е установен фактът, че войната никога не е била толкова смъртоносна, колкото е в момента“, коментира Клюге.

Специалистът посочва, че загубите възлизат на приблизително половин процент от населението на Русия в трудоспособна възраст.

Москва спря да публикува ключовите данни

Руските власти не са обявявали подробни официални данни за загубите на армията от септември 2022 г. През 2024 г. Росстат прекрати публикуването и на годишната статистика за причините за смърт.

Според украинския Генерален щаб общите руски военни загуби от началото на инвазията достигат 1 594 830 души, като тази оценка обхваща както загиналите, така и ранените.

Британското Министерство на отбраната също е публикувало оценки за над половин милион загинали руски военни и общи загуби, включително ранените, достигащи 1,5 милиона души.