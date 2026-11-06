Украйна нанесе нов удар по Русия. Сделката с Тръмп под напрежение

Подновените украински удари по руски петролни рафинерии задълбочават затрудненията на Москва да се справи с вътрешния недостиг на гориво. В същото време Русия продължава да изнася дизел на международните пазари по силата на споразумението, сключено с американския президент Доналд Тръмп през октомври, съобщава Ройтерс.

Нова атака с дронове вероятно е засегнала една от най-големите руски рафинерии, а два танкера, първоначално насочили се към САЩ, са променили курса си. Първата доставка на руски дизел за Ню Йорк се очаква през уикенда, но все още не е ясно дали горивото ще може да бъде разтоварено.

Нови удари по руските рафинерии

Петролната рафинерия в Рязан, една от най-големите в Русия, изглежда е била засегната в четвъртък при мащабна атака с дронове срещу промишлени обекти в града, разположен югоизточно от Москва. Това показва видеоанализ, извършен от Ройтерс.

Ако ударът бъде потвърден, това ще бъде втората руска рафинерия, поразена през тази седмица. В понеделник беше атакуван нефтопреработвателен завод в Ярославъл, североизточно от Москва, с което беше прекъснато временното затишие в ударите срещу руската петролна инфраструктура.

Украинските атаки през тази година извадиха от строя значителна част от преработвателния капацитет в западната част на Русия. Последвалият недостиг на гориво принуди Москва още през април да наложи ограничения върху износа на петролни продукти.

Сделката с Тръмп и танкерите към Америка

Забраната за износ на дизел впоследствие беше частично отменена, а през октомври САЩ сключи споразумение с Кремъл за възобновяване на руските доставки на международните пазари. Договореността беше част от усилията на Доналд Тръмп да овладее цените на дизеловото гориво преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември, на които Републиканската партия претърпя поражение.

По данни на платформите за проследяване на корабоплаването Kpler и LSEG най-малко шест танкера с руско дизелово гориво са заявили намерение да извършат трансатлантически курсове. Два от корабите обаче изглежда са променили маршрута си, след като първоначално са се насочили към атлантическото крайбрежие на САЩ.

Първата руска доставка се очаква да пристигне в Ню Йорк през предстоящия уикенд. Анализаторът на Kpler Мат Смит обаче предупреждава, че съществуващите регулаторни, законови и санкционни ограничения поставят под въпрос възможността горивото действително да бъде разтоварено.

Пътуващите към американското крайбрежие танкери често изпращат навигационни сигнали, показващи, че все още нямат потвърдено пристанище за разтоварване. В подобни случаи екипажите изчакват допълнителни инструкции за крайната дестинация.

Тръмп обеща да прегледа закона

Допълнителна пречка пред доставките може да се окаже американски закон от 2022 г., подписан от тогавашния президент Джо Байдън. Неговите разпоредби могат да направят незаконен вноса на руско дизелово гориво в САЩ, въпреки постигнатото през октомври споразумение.

Попитан за този закон, Доналд Тръмп отговори: „Значи това вероятно е един доста лош закон. Ще го погледна.“

Междувременно руският пратеник Кирил Дмитриев заяви в социалната мрежа Х, че доставките на дизелово гориво, предназначени за САЩ, продължават по предварително определения маршрут.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също коментира движението на танкерите. Той отрече да съществува връзка между промяната на курса на някои от корабите и резултата от междинните избори в САЩ.