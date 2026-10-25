Небето замлъкна за двама руски аса. Черна вест за „Руски витязи“

Трагедия покруси една от най-прочутите авиационни групи на Русия - „Руски витязи“. Двама от елитните й пилоти загинаха при катастрофа на изтребител Су-30СМ по време на учебно-тренировъчен полет. Зад имената им стоят хиляди часове във въздуха, десетки авиошоута и семейства, за които небето вече ще носи съвсем различен спомен.
Полет, от който нямаше завръщане
Загиналите са полковник Олег Ерофеев, заслужил военен летец-снайпер и заместник-началник на Центъра за показ на авиационна техника, и Владимир Кочетов, старши пилот и инспектор по безопасността на полетите в същия център.
За трагедията първоначално съобщи руското издание „Амител“, позовавайки се на свои източници. Информацията беше разпространена и от Телеграм канала Mash, който уточни, че двамата са летели със Су-30СМ.
Според „Амител“ катастрофата е станала на 22 октомври, но в други руски публикации се посочва 21 октомври. Засега няма официално изясняване на това разминаване, нито потвърдени подробности за причините и точното място на трагедията.
Човекът, който познаваше небето
Олег Ерофеев е сред най-опитните пилоти на „Руски витязи“. Той влиза в основния състав на групата през 2003 г. и за повече от две десетилетия усвоява шест типа самолети, сред които МиГ-29, Су-27, Су-30СМ и Су-35С. Общият му нальот достига около 3300 часа.
Ерофеев участва в сложни групови фигури, при които самолетите летят на изключително малки разстояния един от друг. През 2024 и 2025 г. той е сред пилотите, които изпълняват демонстрационни полети над река Об в Барнаул.
В едно от интервютата си за „Амител“ говори за огромната подготовка, която стои зад красотата на въздушните спектакли.
„Всичко се прави, за да могат зрителите да се наслаждават на красив, точен и безопасен пилотаж“, казва тогава Ерофеев.
Думи, които днес звучат особено тъжно. Според биографията му, публикувана на официалния сайт на групата, той е семеен и има трима синове. Извън авиацията обича футбола и времето, прекарано с близките.
Още един ас остана завинаги в небето
Владимир Кочетов също посвещава живота си на военната авиация. Роден през 1986 г., той завършва Краснодарското висше военно авиационно училище, служи в 611-и изтребителен авиационен полк, а от 2010 г. е на авиобазата в Кубинка.
Четири години по-късно става част от основния състав на „Руски витязи“. Усвоява пет типа самолети и натрупва около 1500 летателни часа. Особено трагична подробност е, че Кочетов изпълнява и задълженията на инспектор по безопасността на полетите - човек, чиято работа е свързана с предотвратяването на авиационни произшествия.
Последно сбогом в Подмосковието
„Руски витязи“ е създадена през април 1991 г. и се превръща в една от емблемите на руската военна авиация. Групата е известна със сложните си фигури, изпълнявани с тежки бойни изтребители, и с участията си в международни авиационни изложения и паради.
Според информацията на „Амител“ прощаването с двамата пилоти е предвидено за 27 октомври на Алеята на героите в Митишчи край Москва.
Причините за катастрофата тепърва трябва да бъдат установени. А зад сухите съобщения за паднал изтребител остават две човешки съдби и една тъжна истина - дори най-опитните покорители на небето не са застраховани срещу последния полет.