Небето замлъкна за двама руски аса. Черна вест за „Руски витязи“

Трагедия покруси една от най-прочутите авиационни групи на Русия - „Руски витязи“. Двама от елитните й пилоти загинаха при катастрофа на изтребител Су-30СМ по време на учебно-тренировъчен полет. Зад имената им стоят хиляди часове във въздуха, десетки авиошоута и семейства, за които небето вече ще носи съвсем различен спомен.

Полет, от който нямаше завръщане

Загиналите са полковник Олег Ерофеев, заслужил военен летец-снайпер и заместник-началник на Центъра за показ на авиационна техника, и Владимир Кочетов, старши пилот и инспектор по безопасността на полетите в същия център.

За трагедията първоначално съобщи руското издание „Амител“, позовавайки се на свои източници. Информацията беше разпространена и от Телеграм канала Mash, който уточни, че двамата са летели със Су-30СМ.

Според „Амител“ катастрофата е станала на 22 октомври, но в други руски публикации се посочва 21 октомври. Засега няма официално изясняване на това разминаване, нито потвърдени подробности за причините и точното място на трагедията.

Човекът, който познаваше небето

Олег Ерофеев е сред най-опитните пилоти на „Руски витязи“. Той влиза в основния състав на групата през 2003 г. и за повече от две десетилетия усвоява шест типа самолети, сред които МиГ-29, Су-27, Су-30СМ и Су-35С. Общият му нальот достига около 3300 часа.

Ерофеев участва в сложни групови фигури, при които самолетите летят на изключително малки разстояния един от друг. През 2024 и 2025 г. той е сред пилотите, които изпълняват демонстрационни полети над река Об в Барнаул.

В едно от интервютата си за „Амител“ говори за огромната подготовка, която стои зад красотата на въздушните спектакли.

„Всичко се прави, за да могат зрителите да се наслаждават на красив, точен и безопасен пилотаж“, казва тогава Ерофеев.

Думи, които днес звучат особено тъжно. Според биографията му, публикувана на официалния сайт на групата, той е семеен и има трима синове. Извън авиацията обича футбола и времето, прекарано с близките.

Още един ас остана завинаги в небето

Владимир Кочетов също посвещава живота си на военната авиация. Роден през 1986 г., той завършва Краснодарското висше военно авиационно училище, служи в 611-и изтребителен авиационен полк, а от 2010 г. е на авиобазата в Кубинка.

Четири години по-късно става част от основния състав на „Руски витязи“. Усвоява пет типа самолети и натрупва около 1500 летателни часа. Особено трагична подробност е, че Кочетов изпълнява и задълженията на инспектор по безопасността на полетите - човек, чиято работа е свързана с предотвратяването на авиационни произшествия.

Последно сбогом в Подмосковието

„Руски витязи“ е създадена през април 1991 г. и се превръща в една от емблемите на руската военна авиация. Групата е известна със сложните си фигури, изпълнявани с тежки бойни изтребители, и с участията си в международни авиационни изложения и паради.

Според информацията на „Амител“ прощаването с двамата пилоти е предвидено за 27 октомври на Алеята на героите в Митишчи край Москва.

Причините за катастрофата тепърва трябва да бъдат установени. А зад сухите съобщения за паднал изтребител остават две човешки съдби и една тъжна истина - дори най-опитните покорители на небето не са застраховани срещу последния полет.