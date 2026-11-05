Свят

Кая Калас подкрепи Мелони

ЕС рискува да остане без влияние в преговорите за мир в Украйна, ако държавите членки продължат да действат поотделно, предупреди италианският премиер

Кая Калас подкрепи Мелони
Снимка: БТА
05 ное 26 | 23:19
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас подкрепи позицията на италианския премиер Джорджа Мелони, че Европейският съюз трябва да говори с един глас, особено когато става дума за преговорите с Русия, предаде Ройтерс.

„Трябва да останем единни и ясно да заявим, че въпросите, по които Русия има искания, изискват и решения от страна на Европа. Ако сме единни в отправянето на това послание, тогава нашата позиция действително ще бъде взета предвид“, заяви Калас в Лисабон, където се срещна с португалския външен министър Пауло Ранжел.

Изказването ѝ идва, след като Джорджа Мелони предупреди, че Европа рискува да загуби значението си в евентуалните мирни преговори за Украйна, ако не прекрати паралелните дипломатически инициативи и не излъчи единен представител с ясен мандат.

В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща италианският премиер настоя европейските лидери да решат кой трябва да представлява ЕС в преговорите и с какви правомощия.

Мелони подчертава, че не претендира за място на масата за преговори нито за себе си, нито за Италия. Рим обаче няма да приеме ангажименти, договорени от името на европейските държави без съответния мандат.

Италианският премиер предлага въпросът да бъде обсъден на неформалната среща на Европейския съвет в Дъблин следващата седмица, а официално решение да бъде взето на срещата на върха през декември.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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