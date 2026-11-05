От залата на Нешка Робева до гардероба на Селин Дион: Българка покори световната мода

От залите по художествена гимнастика до бляскавите подиуми на Париж и гардеробите на световните знаменитости. Никол Николова, дъщеря на олимпийската медалистка и едно от златните момичета на Нешка Робева – Адриана Дунавска, уверено гради кариера в голямата мода. Днес тя е част от екипа на легендарната модна къща Tom Ford, а сред звездите, носили облекла, по които е работила, са Селин Дион и Хари Стайлс, разказва NOVA.

Още като дете Никол знаела, че иска да се занимава с творчество.

„Никога не съм приемала целта си като нещо невъзможно. Винаги съм вярвала, че рано или късно ще ми се случи“, споделя тя.

Пътят ѝ минава през престижния Френски институт по мода, където кандидатите трябва да преминат интервюта и да представят портфолио с авторски проекти. Оказва се обаче, че да бъдеш приет, е само началото. Обучението е изключително взискателно, а студентите с най-ниски резултати могат да отпаднат.

Първата голяма възможност за Никол идва със стаж в Yves Saint Laurent, продължил близо година. След това тя се присъединява към Celine, където прекарва около четири години и половина. Следващата спирка е Tom Ford.

Днес българката работи в дамската мода, отговаря за широк набор от облекла и вече ръководи собствен екип.

Тя работи непосредствено с творческия директор на модната къща Хайдер Акерман, когото определя като изключителен професионалист.

„Много се гордея, че работя с него. Екипът ни не е голям, защото той държи да бъде заобиколен от хора, на които има доверие“, разказва Никол.

Рокля за Селин Дион и сценични костюми за Хари Стайлс

Сред най-вълнуващите моменти в кариерата ѝ е участието в създаването на сценичен тоалет за Селин Дион. Никол и колегите ѝ работят върху една от роклите на световноизвестната певица за концертите ѝ в Париж.

Зад бляскавата поява на сцената стои сложен процес – от първите скици и одобрението на главния дизайнер до многобройните проби. Тоалетът трябва да бъде впечатляващ, но и достатъчно удобен, за да позволява на изпълнителката да се движи свободно.

Още докато работи в Celine, Никол участва и в създаването на сценични костюми за Хари Стайлс.

Защо една риза струва 3000 евро?

Българската дизайнерка говори открито и за цените на луксозната мода. Колко плаща клиентът за качеството и колко – за прочутия етикет?

Според нея името на модната къща безспорно има значение, но зад част от високите цени стоят изключително сложни кройки, фини детайли и работата на множество специалисти.

„Една риза не би трябвало да струва 3000 евро, но при палтата и костюмите понякога има изключително много работа“, признава Никол.

Най-важният урок идва от майка ѝ

Макар да е избрала съвсем различна професия, Никол не крие, че един от най-големите ѝ вдъхновители остава майка ѝ – легендарната гимнастичка Адриана Дунавска.

„Израснах по залите и наблюдавах как работи. Нейната дисциплина и работна етика са невероятни. Днес се старая да правя нещата по същия начин“, споделя младата дизайнерка.

Дисциплината, постоянството и стремежът към съвършенство, които са донесли олимпийски успехи на майка ѝ, днес помагат на дъщерята да се утвърди в една от най-конкурентните творчески индустрии.

А голямата мечта на Никол Николова все още предстои. Един ден тя иска да създаде собствена модна марка. Засега обаче предпочита да трупа опит и да се учи от най-добрите в света на висшата мода.