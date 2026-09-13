След 6 години: Селин Дион се връща на сцената в Париж
Канадската звезда започва напълно разпродадена серия от 26 концерта
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Канадската звезда започва напълно разпродадена серия от 26 концерта
Прикри се със слънчеви очила пред хотел в Париж
2026 г. се очертава като годината на Селин Дион
Дион уверява, че състоянието ѝ е под контрол: „Пея отново, дори танцувам малко.“
Тя пееше песента си "When We Were Young", когато се приближи до Дион
Тримата й сина я спасяват в най-тежките моменти от живота
Отговорът е изненадващ
Говори музикалният директор на събитието
Все още не е ясно дали певицата се завръща към концертната си дейност
Светът притихна, чака две звезди
Въпреки заболяването, което има
Певицата остава обнадеждена
Какво става с певицата
Отново на сцената
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