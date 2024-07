Голямата интрига на Олимпиадата! Кой ще я открие

Кой ще открие Олимпиадата в Париж? Лейди Гага или Селин Дион? Това е въпросът, който си задават милиони спортни фенове по света, след като във френската столица едновременно пристигнаха и двете звезди.

Както е известно, очакваше се Селин Дион да открие събитието с първото си изпълнение от декември 2022 година, когато бе диагностицирана със Синдрома на сковаността, но при състоянието й изявата й продължава да е под съмнение.

От своя страна организаторите на Олимпиадата продължават да мълчат по въпроса, което още повече поражда спекулации кого ще видим. Иначе това, което се знае, е че създателката на хита My Heart Will Go On щеше да изпее L'Hymne à l'amour на френската легенда Едит Пиаф.

Тя пристигна в Париж в понеделник, 22 юли, като отседна в хотел "Royal Monceau" близо до популярния булевард "Шанз-Елизе", а още по-любопитно е, че същото място за престоя си избра и Лейди Гага.

Селин вече имаше веднъж честта да открие Олимпийски игри, но в Атланта през далечната 1996 година, когато изпълни The Power of Dream. Тогава церемонията бе наблюдавана от рекордните 3,5 милиарда души.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com