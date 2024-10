Адел не издържа! Голям рев на сцената

Адел не сдържа емоциите си на сцената и се разплака.

36-годишната изпълнителка на "Easy on Me“ Адел се развълнува, след като видя Селин Дион сред публиката на шоуто си в Лас Вегас в събота.



Във видео, публикувано от фен акаунт в X, Адел пееше песента си "When We Were Young", когато се приближи до Дион, която седеше в ложата отстрани в Колизеума в Caesars Palac. Адел се разплака, когато двете се прегърнаха за няколко секунди.



По-близък ъгъл на трогателния момент показа как Адел плаче, докато прегръща Дион, преди да си тръгне със сълзи. В клип Дион също изглеждаше изключително емоционална, докато прегръщаше и разговаряше с Адел.



В публикация, споделена в Instagram, Дион бе написала, "Не можах да направя всичките си шоута, но бях развълнуван, че Адел дойде на едно от тях… Обичам я толкова много!!"



Адел преди време също бе дала коментар за Дион с "Кралица Селин! Какво шоу, абсолютен връх в живота ми, много ви благодаря за вниманието към вашата тълпа и луд хумор.



Изпълнителката на "Hello“ публикува снимка, на която тя носи подходящо тениска на Dion по време на концертното си посещение до съобщението си, съобщи People.

