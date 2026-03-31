Селин Дион обяви завръщането си, интересът към билетите е астрономически

Селин Дион обяви завръщането си на сцената – четири години след като бе диагностицирана с рядко и нелечимо заболяване, което засегна гласа ѝ и дори способността ѝ да ходи.

Звездата, оставила следа с хитове като „My Heart Will Go On“ и „Because You Loved Me“, ще изнесе серия от 10 концерта в Paris La Défense Arena с капацитет 40 000 души. Шоута ще има през септември и октомври.

Новината дойде точно на 58-ия ѝ рожден ден – момент, който тя определи като „най-големия подарък в живота ми“. В емоционално послание към феновете си певицата призна: „Толкова съм готова за това. Чувствам се добре, силна съм, развълнувана… и малко нервна.“

След тежкия период с диагнозата Синдром на скования човек, който я принуди да прекрати всички участия, Дион уверява, че състоянието ѝ е под контрол: „Пея отново, дори танцувам малко.“

Последният ѝ концерт беше на 8 март 2020 г. в Нюарк, щата Ню Джърси, преди турнето ѝ да бъде прекъснато от пандемията от COVID-19 и последвалите здравословни усложнения.

Сега завръщането е внимателно планирано – между концертите има паузи, за да се избегне прекомерно натоварване.

Билетите тръгват в продажба от 7 април, а интересът вече е описван като „астрономически“. Феновете могат да открият подробности в официалния ѝ сайт още от 31 март, събощава BBC.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com