Подгониха Валентина заради къщата на ужасите в Киев

Украински съд постанови 60 дни задържане под стража без право на освобождаване под гаранция за Валентина Молодая, оказала се в центъра на скандала около предполагаемо незаконно задържане и насилие над военнослужещи край Киев. Решението е взето на 4 ноември от Соломенския районен съд в украинската столица, съобщава „Интерфакс-Украйна“.

Молодая е обвинена в участие в организирането на безредици, разпространяване на информация за местоположението на военно подразделение и възпрепятстване на законната дейност на въоръжените сили. Самата тя отрича обвиненията и твърди, че е пристигнала на мястото, за да окаже помощ на мъже, за които получила сигнал, че са държани против волята им и подлагани на побои, пише Флагман.

Случаят започва на 2 ноември в село Петропавловска Боршчаговка, в покрайнините на Киев. В социалните мрежи се появяват твърдения, че в частна къща са задържани около 40 мъже, част от които били подложени на физическо насилие и изтезания.

Информацията предизвиква напрежение и пред имота се събират близо 100 души, сред които роднини на военнослужещи и местни жители. Протестът прераства в сблъсъци с представители на силите за сигурност.

На мястото пристига и Валентина Молодая с автомобил

обозначен като линейка. Тя започва да излъчва случващото се на живо в социалните мрежи и настоява да бъде допусната до мъжете, за които твърди, че се нуждаят от медицинска помощ.

Впоследствие става ясно, че сградата се използва като временен пункт за разполагане на военнослужещи от Националната гвардия на Украйна, свързан с корпуса „Азов“.

Междувременно украинските служби започват разследване срещу Молодая. Според прокуратурата тя не само е участвала в организирането на безредиците, но и е разпространявала информация, която би могла да разкрие местоположението на военно подразделение.

Разследващите твърдят още, че жената е предлагала платени услуги за извеждане на военнослужещи от военни обекти чрез автомобили, представяни за линейки. Тези твърдения са част от обвинителната версия и предстои да бъдат проверени в рамките на наказателното производство.