Орлин Горанов с разтърсващо обяснение в любов. Коя е щастливката
Посланието му развълнува последователите му в мрежата
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Посланието му развълнува последователите му в мрежата
Битката беше спечелена от Валентина
Валентина и Кристиан гледат зеленчуци и лимец в Аканджиево Летят между Америка и България заради новата си страст Валентина и Кристиан са младо семе...
25-годишната медицинска сестра Валентина Иванова от Бургас е в неизвестност повече от три денонощия. Според разследващи мистерията вече е разкрита. По...
Бургас. Причината за изчезването на 24-годишната Валентина Иванова от Бургас не е умишлено престъпление или вътрешен и външен трафик, смята полицията....