Огнен ад в Русия, една от най-големите рафинерии понесе тежък удар

Мощни експлозии и огромен пожар разтърсиха руския град Кстово в Нижегородска област през нощта срещу 1 ноември. Под атака на безпилотни летателни апарати попадна нефтопреработвателният завод „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“, който е сред най-големите предприятия от този тип в Русия. Местни жители разпространиха кадри на гигантски пламъци и гъст черен дим, издигащ се над промишления комплекс. Губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин потвърди, че при атаката промишлено предприятие в района на Кстово е получило значителни повреди, съобщи руското независимо издание „Астра“.

Мощни експлозии разтърсиха петролния гигант

Първите съобщения за взривове в Кстово започнаха да се появяват през нощта, когато местни жители публикуваха информация за масирана атака с дронове. Около 4 часа сутринта в социалните мрежи се разпространиха снимки и видеозаписи на голям пожар в района на нефтопреработвателния завод.

Според съобщенията на мониторингови канали, сред които Exilenova+, безпилотните апарати са достигнали територията на предприятието и са предизвикали пожари в няколко участъка. На разпространените кадри се виждат силни пламъци, над които се издига огромен стълб дим.

Анализатори, проследяващи военните действия чрез открити източници, посочват, че огънят вероятно е възникнал в района на установките АВТ-6 и АВТ-5, както и на съоръжение за висбрекинг на гудрон или технологичната установка 35/11-600. Това са части от производствената инфраструктура на нефтопреработвателния комплекс.

Руският губернатор потвърди значителни разрушения

Губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин съобщи, че регионът е бил подложен на масирана атака с безпилотни летателни апарати през нощта и сутрешните часове. По думите му руската противовъздушна отбрана е унищожила повече от 100 дрона.

„През нощта и сутринта в Нижегородска област се извършва масирана атака с безпилотни летателни апарати: унищожени са повече от сто дрона. По предварителни данни няма пострадали. Значителни повреди получи промишлено предприятие в Кстовски район“, заяви Никитин.

Губернаторът не назова конкретно пострадалото предприятие, но съобщението му дойде на фона на разпространяваните кадри от пожара в нефтопреработвателния завод на „Лукойл“. Местните власти продължават оценката на щетите по гражданската инфраструктура и имуществото.

Под ударите попадна един от най-големите заводи в Русия

„Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ е сред най-важните предприятия в руския нефтопреработвателен сектор. Заводът е разположен в Кстово и произвежда бензин, дизелово гориво, смазочни материали и други нефтопродукти.

Производственият му капацитет е приблизително 17 милиона тона нефт годишно, което се равнява на около 340 000 барела дневно. По обем на преработката предприятието се нарежда сред четирите най-големи рафинерии в Русия и заема водещо място в производството на автомобилен бензин.

Комплексът вече е попадал под удари на безпилотни апарати. При атака на 26 август тази година на територията му също избухна голям пожар, а нанесените повреди доведоха до временно спиране на работата му.

Трета поредна атака срещу големите руски рафинерии

Ударът в Кстово идва след още две атаки срещу руски нефтопреработвателни обекти през последните дни. На 30 октомври пожар избухна в рафинерията в Новокуйбишевск, Самарска област, която има капацитет за преработка на около 8,8 милиона тона нефт годишно.

На 31 октомври безпилотни апарати атакуваха северната промишлена зона на град Уфа, където в непосредствена близост са разположени три нефтопреработвателни завода. На следващата нощ под ударите попадна и комплексът на „Лукойл“ в Кстово.

Междувременно украински представители заявиха пред изданието „Киев индипендънт“, че страната им не е поемала ангажимент да прекрати атаките срещу руските нефтопреработвателни предприятия. Изявленията бяха направени след публикации в западни медии, според които Киев се е съгласил временно да преустанови ударите по руската петролна инфраструктура.