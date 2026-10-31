В Нидерландия стана страшно! Футболни агитки срещу Gen Z в Хага

Вълната от младежки протести на Gen Z, която обхвана Франция, Италия и Испания, а вече и Германия, достигна до Нидерландия, включително и до административната столица Хага.

Ситуацията е изключително напрегната и градовете са на прага на сериозни сблъсъци около Хелоуин, пише NL Times.

Големи търговски обекти в центъра на Хага - като Lego, Guess, Tommy Hilfiger и Круидват, започнаха масово да заковават витрините си с дървени плоскости. Причината са масови призиви в социалните мрежи за вандализъм и обири на търговски центрове.

Организаторите не са поискали официално разрешение за протести от общината, но онлайн координацията сочи сбирки на централния площад „Маливелд“.

Ситуацията роди неочакван парадокс – организирани групи от крайни футболни фенове на местния клуб АДО Ден Хааг обявиха, че ще излязат по улиците на града, за да го пазят от вандалските прояви на тийнейджърите. Полицията е в пълна готовност.

Защо протестира Поколението Z?

Младите хора масово се оплакват от липса на житейски перспективи и непосилен стандарт на живот. Обявяват срещу свиването на държавните разходи за образование, здравеопазване и култура.

Младежите критикуват факта, че докато техният жизнен стандарт пада, милиарди се насочват към превъоръжаване и в подкрепа на едрия бизнес.

Патрулите

Подсилени отряди, включително конна полиция, патрулират района около Централната гара в Хага. Достъпът до сградата е ограничен. Още около 17:00 местно време служители на реда изведоха десетки протестиращи от участъка.

Проходът от участъка в посока полето Маливелд е блокиран, а движението на пешеходци към центъра на града също е ограничено.

Община Хага въведе така наречената извънредна заповед, значително разширявайки правомощията на полицията за противодействие на протестиращите.