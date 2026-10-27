Имотите раждат милионери на конвейер

Нидерландия се превръща в истинска страна на милионерите, но зад впечатляващото богатство се крие любопитна подробност. В началото на 2025 г. цели 547 000 домакинства са притежавали имущество на стойност поне 1 милион евро, което означава, че приблизително всяко петнадесето семейство попада в клуба на богаташите. Само за година броят на милионерските домакинства е нараснал с внушителните 81 000. Големият виновник за този скок обаче не са печалби от лотарията или внезапно забогатяване, а поскъпването на жилищата, съобщи Централното статистическо бюро на Нидерландия.

Милионер си, но парите може да са в тухлите

Според официалната статистика 6,6% от домакинствата в страната вече разполагат с нетно имущество за поне един милион евро. При изчисляването му се включват жилищата, спестяванията, инвестициите и бизнес активите, като се приспадат задълженията, включително ипотеките. Така човек може да попадне сред милионерите, без непременно да има седемцифрена сума в банковата си сметка.

Типичното милионерско домакинство разполага с богатство от около 1,5 милиона евро. Две трети от богатите семейства притежават между 1 и 2 милиона евро, а приблизително една четвърт имат имущество на стойност между 2 и 5 милиона евро. Едва 3% попадат в клуба на действително много богатите, чието състояние надхвърля 10 милиона евро.

Особено любопитна е ролята на недвижимите имоти. Повишаването на цените им е основната причина за рязкото увеличение на броя на милионерите през последната година. Собственото жилище представлява средно 29% от активите на богатите домакинства.

Милионерството идва с възрастта

Статистиката показва, че забогатяването обикновено изисква време. Средната възраст на основните носители на доход в милионерските домакинства е 61 години, което е с девет години повече от тази при останалите семейства.

По-малко от 3% от милионерите са на възраст под 35 години. За сметка на това близо 70% са навършили 55 години, което показва колко голямо значение има натрупването на имущество през десетилетията.

При богатите има и съществена разлика в източниците на благосъстояние. Цели 39% от техните активи са свързани с бизнес собственост и значителни дялове в компании. За сравнение при домакинствата извън милионерския клуб този дял е едва 3%.

Два града, в които богатите са почти навсякъде

Най-куриозната част от изследването е географското разпределение на богатството. В общините Блумендал и Ларен, разположени в провинция Северна Холандия, почти две от всеки пет домакинства са милионери. Делът им достига съответно 38% и 37%, което е многократно над средното равнище за страната.

Висока концентрация на богати семейства има и в Розендал, където милионерите са 32% от домакинствата. Следват Бларикум и Хемстеде с по около 28%.

На другия полюс са провинциите Гронинген, Флеволанд, Лимбург и Фризия, където по-малко от 5% от домакинствата разполагат с имущество за поне милион евро. Особено нисък е делът на милионерите в общините Керкраде и Брюнсъм, където той е едва 1,1% и 1,7%.