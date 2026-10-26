Новата звезда на LEPAS. AURA дебютира с необикновен дизайн и три уникални цвята

LEPAS представи първия си концептуален автомобил AURA на световна премиера по време на Global Elegance Night в Уху, Китай. Моделът демонстрира нова интерпретация на дизайнерската философия Natural Energy и стилистичния подход Leopard Aesthetics, вдъхновен от движенията и грацията на леопарда. Концепцията се отличава с впечатляващи пропорции, плавни повърхности, характерни светлини и нови възможности за персонализиране. Премиерата очертава дизайнерската посока на LEPAS в навечерието на навлизането на марката на българския пазар през първата половина на 2027 г.

Световният дебют на AURA беше акцент в първата LEPAS Global Elegant Lifestyle Week (Глобална седмица на елегантния начин на живот), проведена от 18 до 24 октомври в рамките на международната конференция на потребителите на Chery Group за 2026 г. Под мотото „Together in Elegance“ събитието събра собственици на автомобили LEPAS, партньори и представители на медиите от цял свят.

Елегантност, увереност и загадъчност

„Елегантността не е въпрос на украса, а на вътрешно спокойствие“, заяви Иван Дуланович, главен дизайнер на LEPAS. Той открои три основни качества на AURA - елегантност, увереност и загадъчност, всяко от които намира израз в пропорциите, повърхностите и детайлите на автомобила.

При разработването на концепцията дизайнерският екип е изучавал движенията на леопарда - начина, по който животното премества тежестта си и задържа напрежението в мускулите си, когато почива, дебне или тича. Това вдъхновение личи в дългото междуосие, късите надвеси и широката, стабилна стойка на AURA. Подчертаните раменни линии напомнят за мускулната сила на хищника, а плавните повърхности и характерният поглед на фаровете придават усещане за спокойствие и загадъчност.

AURA запазва и характерния за LEPAS подход, вдъхновен от гладките повърхности на порцелана. Скулптурно оформените обеми и гланцовото покритие подчертават елегантния силует, докато интегрираните въздушни канали следват контурите на каросерията и насочват въздушния поток. Така дизайнерите съчетават ефектната визия с функционални решения.

Ново лице и впечатляващи възможности за персонализация

Една от най-забележителните промени при AURA е оформлението на предната част. Заоблената решетка и страничните въздухозаборници от първоначалния дизайн са обединени в единна черна повърхност, която придава на автомобила по-изчистен и футуристичен облик.

Характерните фарове, вдъхновени от погледа на леопарда, допълват отличителната визия. Според главния дизайнер Иван Дуланович новото оформление на предната част и светлинният дизайн ще намерят приложение и при бъдещите модели на LEPAS.

Концептуалният автомобил предлага и интересни идеи за персонализиране. Сред тях са графики, светлини и анимации върху екран в предната част, чрез които собственикът би могъл да изразява различни стилове и настроения. В задната част е предвиден елипсовиден екран, позволяващ персонализирани изображения на задните светлини.

Три уникални цвята, вдъхновени от природата

За AURA дизайнерите са разработили три цветови решения, вдъхновени от природни пейзажи в различни моменти от деня. Всеки от тях придава на автомобила собствен характер и подчертава по различен начин неговите плавни линии.

Dawn Pearl пресъздава нежните розови тонове на изгрева в Таити. Цветът създава усещане за мекота, светлина и спокойна елегантност.

Bacalar Blue черпи вдъхновение от кристалните води на лагуната Бакалар по обед. Нюансът преминава между наситено синьо и чисто тюркоазено, като подчертава динамичните форми на автомобила.

Provence Twilight е вдъхновен от лавандуловите полета на Прованс при залез. Задълбочаващите се синьо-виолетови тонове създават по-загадъчно и изискано излъчване.

Трите варианта демонстрират как един и същ автомобилен дизайн може да придобие напълно различен характер в зависимост от цвета и начина, по който светлината взаимодейства с повърхностите.

LEPAS влиза в България през 2027 г. Първият модел ще бъде L8

Световната премиера на AURA има особено значение и за българския пазар, където LEPAS се подготвя за официалния си дебют. Марката планира да започне продажбите у нас през първата половина на 2027 г., като първият й модел ще бъде L8.

„AURA ни позволява да покажем на българската аудитория накъде се насочва LEPAS в дизайна, още преди първите ни автомобили да пристигнат в страната. Някои от идеите в този концептуален автомобил, като новото оформление на предната част и светлините, са предвидени да бъдат пренесени в бъдещи модели. Очакваме с нетърпение да представим LEPAS на българските клиенти“, заяви Кейдж Сю (Cage Xu), директор на LEPAS за България.

Макар AURA да е концептуален автомобил, той показва посоката, в която марката възнамерява да развива дизайна на следващото си поколение автомобили. Част от представените решения са предвидени за бъдещи модели, но LEPAS все още не е потвърдила кои от възможностите за персонализация ще достигнат до серийно производство. За самия AURA засега не са обявени технически характеристики или срок за пускане на пазара.