Новата звезда на LEPAS. AURA дебютира с необикновен дизайн и три уникални цвята
Концептуалният автомобил представя бъдещата визия на марката, която влиза в България през 2027 г.
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Концептуалният автомобил представя бъдещата визия на марката, която влиза в България през 2027 г.
Обратното броене до фестивала AURA започна
Вече ясна групата, която ще подгрява на Accept в София на 16-и декември. Това ще са AURA, които са определени като най-добрата група с женски глас в Р...