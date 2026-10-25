FORTHING представи новия ТК5 на Asia Motor Show

Една от най-утвърдените и най-продавани китайски автомобилни марки на българския пазар - FORTHING, част от групата на DONGFENG и с вносител - Чайна Мотор Къмпани АД, също излъчи премиера на Asia Motor Show, което продължава до 26 октомври включително в Интер Експо Център – София.

В рамките на ексклузивно събитие брандът представи най-новия си електрифициран модел - TK5, наличен в напълно електрическа версия (BEV) и като плъг-ин хибрид (PHEV). Новият модел е базиран на платформата на най-хитовия и продаван китайски SUV автомобил от гамата на FORTHING - Т5, с характерния атрактивен дизайн, много екстри и впечатляващ, просторен интериор с панорамен покрив. Изцяло електрическата версия на TK5 е с 75 kWh батерия и с 800-волтова система, която позволява бързо зареждане от 30% до 80% за 18 минути и 500 км пробег (WLTP). PHEV версията може да измине 210 км само на ток. В плъг-ин хибридната версия има 1,5-литров бензинов двигател.

TK5, както и всички останали предложения от портфолиото на FORTHING, могат да бъдат разгледани, тествани и закупени директно на щанда на Чайна Мотор по време на Asia Motor Show, на което вносителят на марката представя цялата си продуктова гама от всички брандове, които представлява и на най-голяма площ в рамките на изложението.

Разрастването на продуктовото портфолио на марките от групата на DONGFENG, в това число FORTHING, M-HERO и новата за България марка в офроуд сегмента - 212, е част от стратегията на автомобилния производител за експанзия в Европа. Плановете на FORTHING включват и проект за производство и асемблиране на модели в Европа, реализацията на който се очаква да започне през първото тримесечие на следващата година, както беше обявено по-рано този октомври на Paris Motor Show.

С TK5 портфолиото на FORTHING разширява още повече присъствието си в сегмента на електрифицираните автомобили, а продуктовата гама на Чайна Мотор в рамките на групата DONGFENG вече е най-голямата в България с модели във всички сегменти и с всички възможни видове задвижвания. Групата DONGFENG е в топ 10 на най-големите автомобилни производители в България. „Целта ни е да сме сред петте най-големи”, обяви Борис Карпузов, бранд мениджър на Чайна Мотор.

До 26 октомври включително посетителите на Asia Motor Show могат да разгледат, тестват и закупят всички марки от групата на DONGFENG при атрактивни условия и на преференциални цени, както и да получат подробна информация за техническите характеристики и оборудването им. При покупката на някои от моделите има атрактивен подарък - безплатно едногодишно „Каско“ в Застрахователно дружество Евроинс АД, а за всеки закупен електрифициран модел на FORTHING на Asia Motor Show, още един специален бонус - зарядна станция.

Повече информация на сайта на Чайна Мотор - chinamotor.bg.