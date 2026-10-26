Албена събра специалисти от България и чужбина на конференция за високите технологии в рехабилитацията

Национална конференция с международно участие на тема „Интеграция на високотехнологичната физиотерапия и рехабилитация с балнео и таласотерапия при социално значими заболявания“ се проведе във „Фламинго Гранд Хотел и СПА“ в Албена. Форумът събра лекари от различни специалности, рехабилитатори, кинезитерапевти и млади изследователи около възможностите за съчетаване на съвременните технологии с природните лечебни ресурси на България.

Форумът се организира от Българската асоциация по физикална и рехабилитационна медицина (БАФРМ) с председател д-р Росица Шейтанова, която оглавява и Организационния комитет. Сред партньорите са Българският съюз по балнеология и СПА туризъм и балнеолечебният център „Медика Албена“ – домакин на събитието.

Домакинството на медицински комплекс „Медика Албена“ съвпадна с неговата 40-годишнина. Юбилеят постави допълнителен акцент върху приемствеността между традициите в балнеолечението и новите подходи във физикалната и рехабилитационната медицина. Специално внимание беше отделено на участието на млади специалисти, рехабилитатори и кинезитерапевти като важна част от екипите, работещи за възстановяването на пациентите.

Изтъкнато бе, че съчетанието на модерна апаратура, минерални води, лечебна кал и благоприятен климат създава значителни възможности за развитие на медицинския и здравния туризъм у нас. Акцентът бе поставен върху клинично обоснованото приложение на тези ресурси и ролята на медицинските специалисти при планирането на лечебните програми.

В знак на признание за четирите десетилетия дейност на „Медика Албена“ беше връчен поздравителен адрес от името на професионалната асоциация. При откриването бяха високо оценени базата, екипът и условията за подготовка на млади лекари и рехабилитатори.

„Вие доказахте, че българският черноморски регион може да бъде водещ център за модерната рехабилитация и балнеолечение“, беше посочено в приветствието към домакините. Сред представените предимства на комплекса са съчетанието на морски климат, близостта до резервата „Балтата“ и минералната вода, както и възможностите за водна гимнастика, плуване, кинезитерапия и лечебен масаж. Акцент беше поставен и върху развитието на диагностичната база, комплексните възстановителни програми и рехабилитационния фитнес на открито, открит на рождения ден на Албена.

Природните лечебни ресурси бяха във фокуса и на доклада „Минералните води в Североизточна България и терапевтични възможности на комбинираното балнео и морелечение“. Представени бяха възможностите на региона за комплексни програми, съчетаващи минерална вода, морска среда и климатолечение, както и мястото на Албена сред балнеоложките центрове по Северното Черноморие.

Научната програма включваше теми за невророботи и виртуална реалност, високотехнологични методи за анализ на походката, лазерна и ударно-вълнова терапия, невромодулация и възстановяване след инсулт. Сред акцентите беше докладът на чл.-кор. проф. д-р Николай Габровски за роботизацията, изкуствения интелект и предиктивните модели в гръбначната хирургия и лекцията на проф. Асена Сербезова за ноцебо, плацебо и силата на думите в рехабилитацията.

Международното участие включваше специалисти от Италия и Румъния с доклади за механизмите на действие на балнеотерапията при ревматични заболявания, за водните интервенции при хора, преживели рак, както и представяне на физикални методи за повлияване на болката.

Отделна сателитна сесия даде възможност на младите специалисти да представят проучвания и клиничен опит.

Чрез научната програма и обмена между различни специалности конференцията постави във фокуса индивидуалния подход към пациента и възможностите технологиите и природните лечебни фактори да се допълват в съвременната рехабилитация.