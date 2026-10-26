Кметове от Северна Македония проучват добрите практики в златодобива край Крумовград

Кметовете на две общини в Северна Македония и представители на местните администрации посетиха Крумовград и рудник „Ада тепе“, за да се запознаят с добрите практики в добива и преработката на златосъдържащи руди, опазването на околната среда и грижата за хората. Посещението се проведе на 20 октомври и бе организирано от „Генезис Рисорсиз“.

В делегацията участваха представители на общините Пробищип и Кратово, на чиито територии компанията има проект за добив на златосъдържащи руди. Гостите проявиха интерес към опита на „ДПМ Крумовград“ ЕАД и приложените решения за отговорно управление на минните дейности.

Особено впечатление на посетителите направи интегрираното съоръжение за съхранение на минни отпадъци, използвано по време на експлоатацията на „Ада тепе“. Представители на дружеството представиха чрез презентация и видеоматериали предизвикателствата преди стартирането на производството и в хода на оперативната дейност. Те придружиха делегацията и при посещението на рудника.

На място гостите имаха възможност да наблюдават част от демонтажните дейности по съоръженията, тъй като предприятието вече е във фаза на рекултивация.

В рамките на визитата се проведоха срещи с Ирена Цакова, изпълнителен директор на „ДПМ Крумовград“, и Любомир Хайнов, изпълнителен директор на „ДПМ Челопеч“.

Програмата на гостите включваше и посещение на музея на златото в Крумовград. В края на визитата представителите на Северна Македония благодариха на екипа на „ДПМ Крумовград“ за гостоприемството и споделения опит и изразиха положителните си впечатления от видяното.