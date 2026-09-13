Филмите на ужасите помагат за отслабване! Колко калории горят
Изследователи са съставили класация на "най-полезните" филми
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Изследователи са съставили класация на "най-полезните" филми
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"Хората масово затъпяват, а това си личи най-вече в употребата на езика. Не мога да проумея как се оправдават с липса на време, когато пращат съобщени...
Чужденците готови да броят 800 бона за 16-етажната сграда, разбита от роми