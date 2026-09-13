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Стивън Кинг: Хората затъпяват

Стивън Кинг: Хората затъпяват

"Хората масово затъпяват, а това си личи най-вече в употребата на езика. Не мога да проумея как се оправдават с липса на време, когато пращат съобщени...

17 септември | 18:35
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