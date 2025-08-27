Брутална селяния ужаси хората в столичен МОЛ!

Безмерна простотия на голямо обществено място в столицата.
Социоложката Ружа Райчева публикува скандално видео в профила си в социалната мрежа. На него се виждат родители, които се млатят жестоко в столичния „Ринг мол“.
„Махленски бой на родители пред децата им в „Ринг мол“ в София. А после ни говорят за „локали“. Първо вижда родителите, а после децата. Видео: Александра Драгова.
Това пише социоложката.
На кадрите се вижда как мъж налага жена, държаща кученце. След секунди в разпрата се включва и друга дама, като следват удари и бутане. Мъж с бяла риза се опитва да озапти озверялата къдрокоса дама.
Точно пред тях обаче тъжната картинка е запечатала и малко дете, което е гушнало топка. То плаче неутешимо, а жена все пак се опитва да го успокои.
Не е ясно каква точно е причината за боя между родителите.
Ето и част от коментарите под кадрите:
„УжасТ. Чалга поколението“
„Ми те родителите на ония убитаци локалите са е такива де“
„Страшно е“
„На джебчийки, гастролиращи в мола приличат“
„А причината?“
„Закривай! Заради едните банани, ни превърнаха в маймуноподобни същества!“
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com