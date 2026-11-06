Путин сложи ръка върху цигарена империя за милиарди

Руският президент Владимир Путин предприе нов мащабен удар срещу чуждестранния бизнес, като постави под държавен контрол руските активи на един от най-големите световни производители на цигари - Japan Tobacco International (JTI). С президентски указ четири предприятия на японския гигант преминават под временното управление на свързаната с държавата компания „Промишлени активи“, съобщава Евронюз.

Решението засяга бизнес, в който през последните две десетилетия са вложени 4,6 милиарда долара и който контролира приблизително 40% от руския пазар на цигари. Ходът на Кремъл идва на фона на рязко влошените отношения между Москва и Токио заради войната в Украйна, санкциите и нов дипломатически скандал.

Четири фабрики и 4000 служители под руски контрол

Указът на Путин обхваща предприятията на JTI в Санкт Петербург, Ростов на Дон, Липецка и Ленинградска област. Управлението им се прехвърля на руското акционерно дружество „Промишлени активи“, като японската компания губи възможността самостоятелно да контролира дейността им.

В руските заводи и офиси на JTI работят около 4000 души. Компанията е най-големият производител на цигари в страната, а огромният й пазарен дял превръща решението на Путин в една от най-значимите намеси на Кремъл в чуждестранния бизнес.

Сред международните марки, произвеждани и продавани от JTI в Русия, са Winston, Camel, Glamour, LD и Sobranie. Портфолиото включва и популярните местни марки „Петър I“, „Руски стил“ и „Донской табак“.

Инвестиции за 4,6 милиарда долара не спасиха японците

Japan Tobacco International, чиято международна централа се намира в Женева, присъства на руския пазар от 1999 г. През 2018 г. компанията разшири значително бизнеса си, след като придоби местния производител „Донской табак“ и затвърди лидерската си позиция в страната.

Според корпоративните данни, актуализирани през ноември 2025 г., японската група JT е инвестирала общо 4,6 милиарда долара в руските си предприятия за период от повече от две десетилетия.

За разлика от стотици западни компании, които напуснаха Русия след началото на пълномащабната война срещу Украйна през февруари 2022 г., JTI реши да остане на местния пазар. Групата обаче преустанови новите инвестиции в производството и маркетинговите дейности.

Сега, въпреки запазеното присъствие и направените многомилиардни вложения, японският производител е лишен от управлението на своите руски активи.

След „Нестле“ и „Ошан“ дойде ред на японския гигант

Решението на Путин е поредното в серията от президентски укази, чрез които Москва поставя чуждестранни предприятия под външно управление. По същия механизъм вече бяха засегнати руски активи на швейцарската хранителна група „Нестле“, френските търговски вериги „Ошан“ и „Льороа Мерлен“, както и германската „Метро“.

Кремъл представя тази практика като ответна мярка срещу санкциите, наложени на Русия след нахлуването в Украйна. Ограниченията са насочени към компании от държави, които Москва определя като „неприятелски“.

Сред прилаганите мерки са ограничения върху изплащането на дивиденти, които на практика задържат печалбите в Русия. При продажба на местните активи чуждестранните собственици са изправени и пред значителни финансови такси.

На 1 октомври Путин заяви, че механизмът за временно управление позволява на Москва да подготвя ответни действия, ако руски активи в чужбина бъдат национализирани. Той обаче не изключи възможността контролът да бъде върнат на първоначалните собственици, ако „условията се подобрят“.

Нов сблъсък с Япония след арест на журналист

Отнемането на управлението на JTI идва в момент на изострено дипломатическо напрежение между Русия и Япония. През октомври руски власти арестуваха Юки Имай, журналист от японския вестник „Хокайдо Шимбун“, по обвинения в шпионаж.

Руското външно министерство обвини Токио, че системно използва журналисти за събиране на разузнавателна информация на руска територия. Япония отхвърли тези обвинения.

Двете държави имат и дългогодишен териториален спор за Курилските острови в Тихия океан. Отношенията им се влошиха допълнително, след като Япония се присъедини към част от международните санкции срещу Москва заради войната в Украйна.

На този фон решението на Путин поставя под руски контрол дейността на японска компания с четири големи предприятия, хиляди служители и милиарди долари инвестиции, въпреки че формално мярката е определена като временно управление, а не като окончателно прехвърляне на собствеността.