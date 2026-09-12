Случаят с фалшивото масло отприщи нова офанзива. Затягат още контрола върху храните
Пламен Абровски подготвя промени в Закона за храните, регистрация на вноса и по-строго следене на фирмите с нарушения
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Пламен Абровски подготвя промени в Закона за храните, регистрация на вноса и по-строго следене на фирмите с нарушения
На собственика на два търговски обекта ще бъдат съставени актове
Цялото количество е иззето и се съхранява от Областната дирекция на МВР-Сливен
Наблюдаващият прокурор е категоричен, че прокуратурата ще подържа протеста и ще иска отнемане на автомобила му
Москва може да конфискува чуждестранни активи, предупреди Дмитрий Песков
САЩ са предложили създаването на работни групи от страните от Г-7
Правният иск е бил предявен през юли тази година
Заловен беше повече от 1 тон кокаин на средна пазарна стойност около 40 милиона евро
Наложените запори са за банкови авоари, акции и яхта на бизнесмена
С решението си съдиите в Люксембург подкрепят тезата на Антикорупционната комисия
Акцията е на ГКПП "Капитан Петко войвода"
Вчера от сградата на "Нове холдинг" бяха изнесени археологически артефакти на Божков
КПКОНПИ внася иск за отнемане на 139 177 лв. от обвинен като помагач в групата, виновна за отвличането на Адриан Златков
Бенедето Валенца имал монопол в сферата на общественото благоустройство благодарение на закрилата на сицилианската мафия
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за противодействие на корупцията, наложени от спорно решение на Върховния касационен съд...
Искът е и за имущество на близки на "кокаиновия крал"
Кметът на Враца Калин Каменов въвежда строги мерки заради безстопанствени коне, които обикалят централните булеварди в града. Градоначалникът заяви, ч...
Полицията в Испания е конфискувала 20 хиляди униформи, предназначени за терористичните групировки ИДИЛ и "Джебхат ан Нусра". Те са открити при обиски,...
Италианската полиция е конфискувала имущество на стойност 13 милиона евро, принадлежащо на сицилианската мафия "Коза ностра", съобщава ТАСС. Арестът...
Засилени проверки за нерегламентирани продажби на мляко и млечни продукти в област Кюстендил предприеха от Областната дирекция по безопасност на храни...