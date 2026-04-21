Над 2 тона нелегални препарати са открити край Котел

Повече от 2 тона нерегистрирани продукти за растителна защита откриха инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Сливен в котелското село Ябланово. Намерените общо 2016 кг/л фунгициди, инсектициди и хербициди са с етикети само на турски език и без разрешение за продажба в България.

В проверката са участвали също служители на териториалната дирекция „Национална сигурност“ и на Районното управление на МВР в Котел.

Препаратите са открити в жилищен имот в селото, както и в лекотоварен автомобил, паркиран в двора. Мястото не е регистрирано като склад, което противоречи на изискванията за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита.

Към момента цялото количество е иззето и се съхранява от Областната дирекция на МВР-Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.

Продължават усилията на Българската агенция по безопасност на храните да гарантира сигурността на хранителната верига, като съвместно с МВР пресича разпространението на неразрешени препарати за растителна защита.

