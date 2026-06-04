Назначени са трима нови заместник изпълнителни директори в БАБХ

Ръководният екип на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е попълнен с трима заместник изпълнителни директори – д-р Иван Шиков, д-р Георги Чавдаров и Невена Петрова, които ще отговарят за ключови направления от дейността на Агенцията.

Д-р Георги Чавдаров ще отговаря за дейността на дирекция „Контрол на храните“, дирекция „Лабораторен контрол“, Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт по отношение на храните, Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол и Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология.

Д-р Иван Шиков ще ръководи ресорите, свързани със здравеопазването на животните, контрола на фуражите и страничните животински продукти, контрола на ветеринарномедицинските продукти и граничния контрол, както и дейността на Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф. д-р Георги Павлов“ по отношение на диагностиката на болестите по животните.

Невена Петрова ще отговаря за дейността на дирекциите „Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци“ и „Продукти за растителна защита, торове и контрол“, както и на Централната лаборатория по карантина на растенията.

Назначенията са част от усилията за надграждане на експертния капацитет на Агенцията и за ефективно изпълнение на националните и европейските политики в областта на безопасността на храните, здравеопазването на животните и растителната защита.

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