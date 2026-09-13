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Тройка аса за върха на БНБ

Тройка аса за върха на БНБ

Трима вече са кандидатите за освобождаващото се кресло на управител на БНБ. До 10 юли трябва да бъде избран банкер номер 1 на републиката, казва закон...

12 юни | 21:25
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