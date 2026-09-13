Назначени са трима нови заместник изпълнителни директори в БАБХ
Назначенията са част от усилията за надграждане на експертния капацитет на Агенцията
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Назначенията са част от усилията за надграждане на експертния капацитет на Агенцията
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Благоевград. Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов връчи заповедите за назначение на двамата си заместници Анна Бистричка, която е област...