Нов град изпищя в потопа! Утре пак ще вилнее (ВИДЕО)

Времето побърка България. Докато във варненското село Медовец се чудят как да изринат калните насипи, стихията удари още един наш град.

Гръмотевична буря с интензивен дъжд и силен вятър се изви над Търговище преди минути. Няма данни за щети или бедстващи хора към този момент, но улиците се превърнаха в реки, защото шахтите не успяваха да поемат своевременно падналите количества дъжд.

За съжаление, прогнозата за времето не вещае нищо добро и утре. В събота, 6 юни, времето в страната ще остане нестабилно. Сутринта в повечето райони ще преобладава слънчево време, но още около обяд атмосферата ще започне да се разваля.

До полунощ на много места се очакват краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от гръмотевици, както и условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад в по-голямата част от страната, а по Черноморието ще духа югоизточен.

Максималните температури ще се задържат в летните граници – между 25° и 30°, като в София се очакват около 26°.

В планините денят ще започне със слънце, но следобед бързо ще се развие купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми, а в Централния Балкан и Родопите явленията ще са по-изразени. Температурите ще достигнат около 21° на 1200 метра и около 14° на 2000 метра.

По Черноморието времето ще е по-спокойно – предимно слънчево, с временни увеличения на облачността следобед, но почти без валежи. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°, морската вода около 20–21°, а вълнението 2–3 бала.

На Балканите като цяло се очаква увеличение на облачността от запад на изток, с чести краткотрайни валежи и гръмотевици. По-слънчево и без валежи ще остане в южните части на полуострова.

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