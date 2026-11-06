Коя ще е новата голяма фигура в ООН? Вотът разкри фаворита

Исторически избор се задава в Организацията на обединените нации, където за първи път жена може да застане начело на Световната организация. Бившият вицепрезидент на Коста Рика Ребека Гринспан увеличи преднината си в надпреварата за десетия генерален секретар на ООН, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източници, запознати с процедурата.

При поредното неофициално гласуване в Съвета за сигурност в четвъртък тя получи най-силната подкрепа от началото на процедурата. Въпреки това окончателното решение остава в ръцете на 15-членния Съвет за сигурност, където петте постоянни членове разполагат с право на вето.

Рекордна подкрепа за Ребека Гринспан

При осмото неофициално гласуване Гринспан получи 12 гласа в подкрепа на кандидатурата си и три против. Това е най-добрият й резултат досега, след като при шест от предишните седем гласувания тя също имаше преднина пред останалите кандидати.

В сравнение с предходния вот, проведен миналата седмица, бившият вицепрезидент на Коста Рика увеличи подкрепата си с още един глас. Единствено през август посланикът на Гвиана в ООН Каролин Родригес-Биркет успя да излезе пред нея в неофициално гласуване.

На второ място в четвъртък се класира генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси от Аржентина, който получи девет гласа в своя подкрепа. Каролин Родригес-Биркет остана трета с осем гласа.

Четвърта е дипломатът от Обединените арабски емирства Лана Нусейбе, която запази резултата си от седем гласа „за“, шест „против“ и двама въздържали се.

Петте велики сили държат решението

За да бъде препоръчан кандидат за генерален секретар, Съветът за сигурност трябва да проведе официално гласуване. То се очаква, когато бъде преценено, че някой от претендентите има достатъчно голяма вероятност да получи необходимата подкрепа.

Според правилата кандидатът трябва да събере най-малко девет гласа „за“ от общо 15 членове на Съвета. Освен това нито една от петте постоянни държави - САЩ, Русия, Китай, Франция и Великобритания - не трябва да гласува против него.

При последното неофициално гласуване не беше разкрито как са гласували тези пет държави. Затова въпреки убедителната си преднина Гринспан все още няма гаранция, че ще получи необходимата препоръка за поста.

За първи път жена може да оглави ООН

Новият генерален секретар трябва да наследи Антонио Гутериш, който е в края на втория си петгодишен мандат. Изборът ще определи десетия ръководител на Световната организация от нейното създаване преди 80 години.

Според установената традиция постът преминава на ротационен принцип между различните географски региони. Този път се очаква начело на ООН да застане представител на Латинска Америка, откъдето са и трима от водещите претенденти.

В цялата 80-годишна история на Организацията на обединените нации досега нито една жена не е била избирана за генерален секретар. Кандидатурите на Ребека Гринспан, Каролин Родригес-Биркет и Лана Нусейбе откриват възможност тази традиция да бъде променена.