Арестуваха холивудска звезда заради протест срещу Нетаняху

Полицията в Ню Йорк арестува най-малко 30 души, сред които актьори и политици, по време на протест срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху преди изказване му в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Сред арестуваните бяха носителката на награда "Оскар" Сюзън Сарандън, носителката на награда "Еми" Хана Айнбиндер, актрисата Синтия Никсън, кандидатката за Конгреса от Демократическата партия Дариализа Авила Шевалие, членът на Общинския съвет на Ню Йорк Чи Осе, както и Челси Манинг.

"Това, което се прави в Газа - унищожаването на цяло едно общество - от наше име и с парите от нашите данъци, е наша отговорност да се противопоставим, а Нетаняху няма право да използва трибуната на ООН, за да оправдае тези зверства", заяви Мание Морадиан, 50-годишна преподавателка в университет с ирански и еврейски произход, която участваше в протеста.

По време на Общото събрание на ООН Нетаняху защити действията на Израел в региона, като се опита да противодейства на нарастващата международна изолация в навечерието на парламентарни избори, които би могъл да загуби, а десетки делегати напускаха залата при началото на негово изказване, отбелязва Ройтерс.

Протестът беше организиран от "Еврейски глас за мир" - еврейска активистка група, която подкрепя палестинците. Около 200 души се събраха пред сградата на ООН, облечени в еднакви бели тениски с надписи "Финансирайте хората, а не бомбите", "Не на войната" и "Свобода за Палестина".

Групата блокира движението, а полицията им нареди да напуснат мястото. Някои хора се преместиха на тротоарите, но основната група протестиращи остана седнала на пътя и продължи да скандира лозунги срещу Нетаняху, докато полицаите, пристигнали на велосипеди, ги обградиха.

Един по един полицаите извличаха протестиращите от групата, връзваха им ръцете зад гърба и ги ескортираха до полицейските автобуси.

Районът близо до централата на ООН в Ню Йорк традиционно става сцена на различни протести по време на срещи на високо равнище в световната организация. И тази година там може да се видят хора, които поставят различни въпроси.

През изминалите два дни в района имаше протести на ирански опозиционни групи.