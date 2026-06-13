Японци с интерес към Петрич
Японската компания Meiji е заявила интерес към инвестиции в района на Петрич, съобщиха от общината. Президентът на компанията Кадузо Кавамура ще посе...
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Японската компания Meiji е заявила интерес към инвестиции в района на Петрич, съобщиха от общината. Президентът на компанията Кадузо Кавамура ще посе...