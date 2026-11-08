Политическа буря във Вашингтон! Тръмп прати правосъдието срещу демократите

„Демократите изпращат заплашителни писма до много хора, всички от които са невинни.“ С това остро обвинение президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на Министерството на правосъдието да започне разследване срещу политическите му противници заради заплахи с импийчмънт и други наказания. Той определи действията им като „престъпно деяние“, без да представи доказателства, съобщава Ройтерс.

Решението идва непосредствено след убедителната победа на демократите на междинните избори, която ще им позволи да поемат контрола над Конгреса през януари.

Заплахи срещу невинни хора

Американският президент отправи обвиненията си в публикация в социалните мрежи, насочена срещу действията на демократите след изборите. Според него политическите му противници използват заплахи с импийчмънт и други санкции, за да оказват натиск върху хора, свързани с неговата администрация.

Тръмп настоя Министерството на правосъдието да разследва тези действия, които определи като престъпни. Той обвини демократите, че изпращат заплашителни писма до хора, които според него не са извършили нарушения.

Повод за реакцията му станаха и действия на членове на Конгреса, които вече са публикували копия от писма с искания за предоставяне на документи. Сред засегнатите въпроси са даренията на технологични компании за изграждането на голямата бална зала, която Тръмп строи в Белия дом.

Демократите поемат Конгреса и готвят разследвания

Демократическата партия постигна убедителна победа над републиканците на междинните избори на 3 ноември. От януари тя ще контролира Конгреса, което ще й даде възможност да засили парламентарния надзор над изпълнителната власт.

Лидерите на демократите вече обявиха намерението си да организират изслушвания и разследвания на действията на администрацията на Тръмп. Те обещаха да възстановят контролните правомощия на законодателната власт спрямо правителството.

Именно тези намерения предизвикаха острата реакция на президента, който разглежда част от действията на опозицията като заплахи срещу свои сътрудници и поддръжници.

Сенаторка се оказа в центъра на сблъсъка

Тръмп насочи вниманието си и към сенаторката демократ от Мичиган Елиса Слоткин. Причината е нейно изказване от октомври в Чикагския университет, когато тя предложи Конгресът да разследва хора, подпомогнали осъществяването на политиките на президента.

„Искам младите хора, които завършват образованието си, да се запитат: „Трябва ли да отида да работя за администрацията на Тръмп?“ Искам да си кажат: „Боже, това може да ми донесе куп проблеми, които не искам. Затова може би ще избегна участието си в това“, заяви Слоткин.

Тя допълни, че иска подобно предупредително послание да достигне до хората, които обмислят работа в администрацията.

Думите й предизвикаха критики от републиканците още преди изборите. Сенаторът от Юта Майк Ли я обвини, че заплашва млади хора, които желаят да се занимават с политика.

Слоткин отговори, че Ли е излъгал за изказването й, и написа в социалните мрежи: „Спестете ни престореното възмущение.“

Слоткин вече е била разследвана. Голямото жури отказа обвинения

Това не е първият случай, в който сенаторката попада под вниманието на Министерството на правосъдието. Бившата анализаторка от ЦРУ вече е била обект на разследване заедно с други законодатели демократи с опит в националната сигурност.

Поводът беше публикуван от тях видеозапис, в който призоваха военнослужещите и служителите на разузнаването да не изпълняват незаконни заповеди на администрацията на Тръмп.

Тогава Министерството на правосъдието предприе действия срещу участниците във видеото, но голямо жури отхвърли искането за повдигане на обвинения.

След новите обвинения Слоткин заяви, че хората, които нарушават закона или използват средства на данъкоплатците за лично облагодетелстване, трябва да носят отговорност. Тя добави, че ако някой не е нарушил закона, няма основание за притеснение.