Русия смени отбора за Абу Даби

Руският президент Владимир Путин изпраща на преговорите за мир в Абу Даби делегация от високопоставени представители, които и преди са участвали в протакането на дипломатическия процес. Това посочва Институтът за изследване на войната (ISW) в последния си анализ, публикуван на 7 ноември.

Според американските експерти съставът на руската делегация показва, че Кремъл продължава да настоява за максималните си искания към Украйна, вместо да демонстрира готовност за съществени компромиси. Особено внимание анализаторите обръщат на включването на заместник-министъра на външните работи Сергей Рябков, който е участвал в изработването на руските ултиматуми към САЩ и НАТО.

Путин събра петима ключови преговарящи

Тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ са насрочени за 10 и 11 ноември в столицата на Обединените арабски емирства. На 6 ноември Владимир Путин се срещна с членовете на руската делегация, която ще участва в разговорите.

В състава й влизат президентските съветници Владимир Медински и Юрий Ушаков, началникът на Главното управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили адмирал Игор Костюков, както и заместник-министрите на външните работи Михаил Галузин и Сергей Рябков.

Според ISW изборът на тези представители е показателен за подхода на Москва към предстоящите разговори. Анализаторите припомнят ролята на всеки от тях в предишните преговори и публичните позиции, които са защитавали.

Медински и разговорите за „историческите корени“

Владимир Медински вече ръководеше руската делегация на преговорите в Женева през февруари 2026 г. Тогава той замени адмирал Игор Костюков, който оглавяваше руските представители по време на първите два кръга разговори в Абу Даби в края на януари и началото на февруари.

Според Института за изследване на войната Медински е използвал участието си в преговорите, за да отклонява дискусиите към така наречените „исторически корени“ на войната.

Американските анализатори посочват, че тази формулировка е свързана с първоначалните максимални искания на Кремъл.

Юрий Ушаков също е познат с твърдите си позиции. Като високопоставен съветник на Путин той многократно е заявявал, че Украйна трябва да направи едностранни отстъпки, преди Русия да пристъпи към съществени мирни преговори.

Михаил Галузин е участвал в разговорите в Истанбул и Женева през 2025 и 2026 г. Той също последователно настоява за отстраняване на така наречените „първопричини“ за войната.

Защо Рябков предизвика особено внимание

Най-интересното ново име в делегацията според ISW е Сергей Рябков. За разлика от останалите той досега не е участвал официално в мирните преговори за Украйна.

Рябков обаче многократно е заявявал, че Москва може да приеме единствено предложения, които съответстват на военните цели на Путин и на определяните от Русия „реалности на терен“.

Той продължава да се позовава и на предполагаеми договорености между Москва и Вашингтон след срещата на върха в Аляска през август 2025 г.

Анализаторите припомнят, че Рябков е участвал и в подготовката на руските ултиматуми към САЩ и НАТО през 2021 г. Тогава Москва настояваше за съществени промени в европейската архитектура за сигурност и ограничаване на ролята на Алианса.

Според ISW Кремъл може да използва именно този опит на Рябков, за да се противопостави на усилията на Украйна да получи надеждни гаранции за сигурност в рамките на предстоящите разговори.

ISW: Москва отново залага на протакането

Институтът за изследване на войната посочва, че включването на представители, които и преди са забавяли преговорния процес, е допълнителен признак за липса на готовност от страна на Кремъл да води добросъвестни разговори.

Американските анализатори свързват тази оценка и с последните изявления на руското външно министерство.

На 7 ноември говорителят Мария Захарова отново отхвърли възможността чуждестранни сили да бъдат разположени в Украйна като част от бъдещи гаранции за сигурност.

Тя определи подобен сценарий като „категорично неприемлив“ и предупреди, че Москва ще го разглежда като „военна намеса“ и допълнителна заплаха за руската сигурност.

Захарова заяви още, че планираните за 9 ноември учения на Коалицията на желаещите потвърждават руската позиция, че европейските представители нямат място на масата на преговорите.

Кои ще представляват Украйна

Украинската делегация в Абу Даби ще бъде ръководена от Рустем Умеров. Това съобщи на 6 ноември Давид Арахамия, председател на парламентарната група на партията „Слуга на народа“.

В разговорите ще участват още ръководителят на президентската канцелария Кирило Буданов, първият му заместник Сергий Кислица и съветникът по комуникациите на президента Дмитро Литвин.

Предстоящите срещи на 10 и 11 ноември ще бъдат посветени на възможностите за прекратяване на войната, следвоенните гаранции за сигурност и бъдещата европейска архитектура за сигурност.