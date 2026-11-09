Атентаторът от Краков почина. Нови подробности за Михал О.

24-годишният поляк, който в събота откри безразборна стрелба в центъра на Краков, уби шестима души и рани десетки, е починал в болница рано тази сутрин. Смъртта му е потвърдена от Малополската полиция, съобщават полските медии. Мъжът беше тежко ранен при престрелка с полицаите, които го преследваха и успяха да го обезвредят.

Трагедията на централния площад в Краков се оказа още по-зловеща, след като разследващите откриха телата на трима души в дома на нападателя в Островец Швентокшиски. Според полицията това са неговите баща, майка и 21-годишна сестра. Така общият брой на загиналите в двете места достига девет души, ако разследването потвърди, че той е отговорен и за убийствата на близките си.

Полските власти разследват нападението като терористично престъпление. Все още няма окончателно установен мотив, но разследващите проверяват данни за крайнодесни и ултранационалистически възгледи на извършителя.

Кой е Михал О. – 24-годишният мъж от Островец

Полските медии съобщават, че атентаторът е Михал О. – 24-годишен полски гражданин от град Островец Швентокшиски, в югоизточната част на страната. Името му се появява в публикациите с инициал на фамилията, докато разследването продължава.

Според първоначалните данни той не е имал криминално досие и не е бил известен на полицията. Притежавал е разрешително за огнестрелно оръжие. Властите уточниха и че въпреки военноподобното облекло, с което е бил по време на нападението, той не е служил в полската армия и не е бил част от въоръжените сили.

Именно това обстоятелство е сред въпросите, които разследващите трябва да изяснят – как млад мъж без предишни криминални прояви е разполагал с толкова много оръжия и какво го е подтикнало към подобно насилие.

Три тела в семейния дом – най-мрачната следа

Докато полицията разследваше стрелбата в Краков, служителите откриха още една ужасяваща сцена в жилището на мъжа в Островец Швентокшиски. Там бяха намерени телата на трима души – неговите родители, на 53 и 52 години, и 21-годишната му сестра.

Според информацията на полските власти те са били убити с огнестрелно оръжие. Прокуратурата разследва и тези три смъртни случая като част от общото дело. Ако бъде потвърдено, че нападателят е извършил и убийствата в дома си, той ще бъде свързан с девет жертви – шестима души на площада и трима свои близки.

В дома и автомобила му са открити общо 11 огнестрелни оръжия – пушки и пистолети, както и боеприпаси. Според разследващите част от оръжията са били в колата, с която той се е придвижвал из центъра на Краков.

Крайнодесни символи по дрехите му

Полските власти проверяват дали нападателят е бил повлиян от крайнодясна идеология. Министърът на вътрешните работи Марчин Кервински заяви, че мъжът е имал радикални възгледи и е бил очарован от крайнодесни идеи. Разследващите обаче все още не са посочили конкретна организация, към която той да е принадлежал, нито са доказали връзка с организирана група.

Особено внимание привлича облеклото му. По него са открити множество нашивки и емблеми с различни символи и мотиви. Говорителката на полското Министерство на вътрешните работи Каролина Галецка потвърди, че част от тях вече са проучени, но анализът продължава. Властите засега не разкриват какво точно означават изображенията.

Разкази на негови бивши съученици също са попаднали във фокуса на медиите. Някои от тях твърдят, че в училище той е рисувал обесени хора и въоръжени фигури. Други обаче описват младежа като човек, който не е демонстрирал очевидни политически убеждения или склонност към крайнодесни идеи. Тези свидетелства са лични спомени и сами по себе си не доказват нито мотив, нито идеологическа принадлежност.

Шестима убити на площада, двама полицаи ранени

Кървавата атака се разигра на 7 ноември около 15 часа местно време. Нападателят навлязъл с автомобил на централния площад „Ринек Глувни“ в Стария град и започнал да стреля по случайни минувачи. Сред жертвите има четири жени и двама мъже. Сред загиналите са полски граждани, британец и австрийска гражданка.

Ранени са 16 души, като в тази бройка в първоначалните данни е включен и самият нападател. Сред пострадалите са двама полицаи, които се изправят срещу него. Единият от тях – Якоб Кулик – е прострелян няколко пъти и е в много тежко състояние. Другият също е ранен. И двамата са получили медицинска помощ и са изведени от медикаментозна кома.

Премиерът Доналд Туск похвали действията на полицаите и заяви, че бързата им намеса вероятно е предотвратила още по-голям брой жертви. Според полските власти реакцията на службите е била изключително бърза – след сигнала за стрелбата полицаите се насочили към нападателя и го пресрещнали след кратко преследване.

Разследването продължава – Полша е в траур

Прокуратурата разследва нападението като терористично престъпление, както и убийствата на тримата членове на семейството на заподозрения. След смъртта му в болницата разследващите ще трябва да възстановят събитията чрез свидетелски показания, експертизи, видеозаписи, електронни устройства и намерените оръжия.

Краков е в траур, а централният площад, който обичайно е пълен с туристи, се превърна в място за възпоменание. Хората оставят цветя и запалени свещи в памет на загиналите. Полша обяви и национален траур на 8 и 9 ноември.

Смъртта на нападателя слага край на възможността той да бъде разпитан и да даде лично обяснение за действията си. Най-важните въпроси остават без отговор: защо е посегнал на случайни хора, какво се е случило в семейния му дом и дали идеологическите влияния са били решаващият фактор за престъплението.

Едно от най-страшните престъпления в съвременната история на Краков оставя след себе си девет загинали, десетки ранени и разследване, което трябва да разкрие как една лична трагедия и радикализация са прераснали в масово насилие.