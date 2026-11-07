Кошмар в Краков. Летят куршуми, има загинали и ранени (ВИДЕО)

Петима души са загинали, а най-малко 10 души са ранени при стрелба в близост до Главния пазарен площад в Краков, съобщи полската телевизия TVN24.

Спешни служби работят на мястото на инцидента. Няколко линейки и полицейски коли могат да се видят близо до църквата „Света Мария“. На мястото е кацнал и хеликоптер линейка.

„Изстрели са произведени на Главния пазарен площад в Краков. Спешните служби вече са на място. Полицията провежда и операция на улица „Дитла“. Очакваме официално потвърждение за мащаба на инцидента, включително информация за броя на ранените“, съобщи кметството на Краков в социалните мрежи.

Полският министър-председател Доналд Туск написа в Екс, че полицията разследва стрелбата и че той получава информация по случая от Министерството на вътрешните работи.

Нападателят е бил задържан, посочва полската телевизия.

Междувременно полицията в Малополското войводство потвърди, че броят на загиналите при стрелбата в центъра на Краков е достигнал петима, а ранените са повече от десет. Според новите данни нападателят е навлязъл с автомобил в района на Главния пазарен площад около 15:00 часа местно време и е започнал да стреля по случайни минувачи. Полските медии съобщават, че мъжът се е движел по улица „Славковска“, когато е открил огън от превозното средство.

При последвалата полицейска операция извършителят е бил прострелян и задържан, след което е транспортиран в болница под охрана. Сред пострадалите има и двама полицейски служители, съобщава Wirtualna Polska. Очевидци разказват за шум от автомобилен сблъсък, последван от серия изстрели, които предизвикали паника сред хората в оживения централен район.

Според неофициални полицейски сведения, мъжът е стрелял по произволни хора, докато е шофирал. Той не е целял конкретни лица. Служители на реда са го преследвали и е последвала престрелка, в резултат на която извършителят е ранен. Той е откаран в болница.

Мястото на нападението остава отцепено, докато полицията и спасителните екипи продължават работата си. Към момента властите не са обявили самоличността на задържания, нито причините за действията му. Разследването трябва да установи обстоятелствата около атаката и евентуалните мотиви на нападателя.

От колата на нападателя са иззети голям брой други оръжия и боеприпаси. Представител на полицията в Малополша информира TVN24, че извършителят е бил облечен във военни дрехи и е използвал дългоцевно оръжие от военен тип.

Неофициално полицията съобщава, че стрелбата най-вероятно е терористичен акт.