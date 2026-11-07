Остави я сама в снега при минус 12 градуса: 17-годишно момиче оцеля по чудо в Алпите

17-годишно момиче оцеля след опасно премеждие в Алпите, след като 21-годишният му спътник го оставил само сред снега при температура от минус 12 градуса. Инцидентът станал на Цугшпице – най-високия връх в Германия, който се издига на 2962 метра надморска височина на границата с Австрия.

Момичето успяло да се свърже със спешните служби и било спасено от планината с хеликоптер. То било с признаци на хипотермия и било транспортирано в болница в германския град Гармиш-Партенкирхен, откъдето по-късно било изписано.

Австрийската полиция вече разследва 21-годишния германец по подозрение, че е застрашил физическата безопасност на непълнолетната си спътничка, съобщават Би Би Си и германската информационна агенция ДПА.

Искали да посрещнат изгрева на върха

Двамата тръгнали около 1:30 часа през нощта срещу неделя, 1 ноември, от австрийското курортно селище Ервалд в провинция Тирол.

Планът им бил да достигнат върха по маршрута „Щопселциер“ и да посрещнат изгрева над Алпите.

Времето обаче се оказало много по-сурово, отколкото очаквали. Температурите паднали до минус 12 градуса, валял сняг, а на места снежната покривка достигала до коленете им.

На около 2500 метра надморска височина двамата се оказали в опасна ситуация и преценили, че продължаването на изкачването е прекалено рисковано.

Тогава се разделили.

21-годишният мъж започнал да слиза сам към долината, а момичето останало в планината.

Защо се е стигнало до това решение, засега не е ясно. Говорител на австрийската полиция отказал да коментира обстоятелствата, тъй като разследването продължава.

Седем спасители тръгнали към момичето

Останала сама сред снега, тийнейджърката успяла да подаде сигнал за помощ.

Към мястото незабавно били изпратени седем планински спасители от Ервалд.

Първоначално лошите метеорологични условия не позволявали евакуация по въздух. Спасителите тръгнали пеша от горната станция на лифта към мястото, където се намирало момичето.

Малко по-късно обстановката позволила намесата на полицейски хеликоптер и 17-годишната била изведена от планината.

След първоначалния медицински преглед в Гармиш-Партенкирхен тя била освободена от болницата, без да са установени сериозни травми.

Преди година подобен случай завърши със смърт

Инцидентът припомни трагедията от януари 2025 г. на Гросглокнер – най-високия връх в Австрия.

Тогава 33-годишна жена замръзна до смърт, след като нейният приятел я оставил в планината.

Мъжът твърдял, че е тръгнал да търси помощ. По време на съдебния процес заявил, че е обичал приятелката си и дълбоко съжалява за случилото се.

Прокуратурата обаче посочила, че като по-опитен алпинист той е носел отговорност за безопасността по време на прехода. Според обвинението мъжът не е взел навреме решение да се върнат и е закъснял с търсенето на помощ.

На 19 февруари 2026 г. съдът в Инсбрук го призна за виновен за причиняване на смърт поради груба небрежност и му наложи пет месеца условно лишаване от свобода и глоба от 9600 евро. Към момента на произнасянето решението не беше окончателно.

Случаят предизвика широк обществен отзвук и постави въпроса за отговорността на по-опитните планинари към техните спътници при опасни преходи.

Ще бъде ли обвинен 21-годишният германец?

По новия случай австрийската полиция разследва дали действията на мъжа са застрашили физическата безопасност на момичето.

Съгласно австрийското законодателство подобно престъпление може да бъде наказано с лишаване от свобода до три месеца.

След приключване на разследването материалите ще бъдат изпратени на прокуратурата в Инсбрук, която ще прецени дали има основания за повдигане на обвинение.

Засега не е установено защо двамата са се разделили и дали решението е било взето по взаимно съгласие, съобщават bTV Новините.