Отиде си знакова фигура Рокфелер

Джей Рокфелер IV почина на 89-годишна възраст в дома си във Вашингтон, а семейството му потвърди новината. Той беше правнук на основателя на Standard Oil и един от най-известните демократи в семейство Рокфелер.

Той беше два пъти губернатор на Западна Вирджиния и пет пъти сенатор на САЩ, известен със застъпничеството си за правата на миньорите, опазването на околната среда и разширяването на здравното осигуряване, предаде Фрог.

Той беше дългогодишен американски сенатор от Западна Вирджиния (1985–2015 г.) и бивш губернатор на щата (1977–1985 г.).

Рокфелер беше член на Демократическата партия, като по-рано в кариерата си е преминал от Републиканската партия.

Инициатор е на програмата CHIP (Children’s Health Insurance Program), която осигурява здравно покритие за милиони деца в САЩ, припомня Telegraf.

Той беше роден в Манхатън на 18 юни 1937 г. и е единственият син сред четирите деца на Джон Дейвисън Рокфелер III и Бланшет Фери Хокър Рокфелер.

Той беше кръстен Джон Рокфелер, без традиционното презиме и римските цифри, които присъстват в имената на други членове на семейството му. Родителите му и сестрите му Сандра, Хау, Хоуп и Алейда го наричали Джей, което го съпътства през целия му живот и му придава облика на обикновен човек.

„Като момче ми казваха сам да реша дали искам да продължа да нося пълното фамилно име, което според мен представлява обществена служба, чувство за отговорност и високите стандарти, които един мъж си поставя. Когато бях на 21 години, написах писмо до баща си и му казах, че искам това име и отговорността, която идва с него“, каза той пред списание Life през 1966 г.

Баща му е филантроп и един от ключовите хора, допринесли за основаването на културния център „Линкълн Сентър“ в Ню Йорк.

След като Джон Рокфелер III умира в автомобилна катастрофа през 1978 г., смята се, че приживе е дарил около 94 милиона долара за благотворителност, без да се включва наследството му.

Джей си спомняше, че баща му го е научил на стойността на парите, като му е давал седмични джобни пари от 15 цента и го е молел да ги разделя на три равни части – за харчене, за спестяване и за благотворителност.

През 1967 г. той се жени за Шарън Пърси, дъщеря на сенатор Чарлз Х. Пърси от Илинойс. Сватбата им се появява на корицата на списание Life.

По-късно съпругата му става директор на обществената телевизия и радиостанция WETA във Вашингтон.

Освен съпругата си, той оставя след себе си четири деца – Джон Д. Рокфелер V, Валери Рокфелер, Чарлз Рокфелер и Джъстин Рокфелер, две сестри, Хоуп Олдрич и Алида Месинджър, както и девет внуци.