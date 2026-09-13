Продадоха апартамент на Рокфелер в Ню йорк
Подробностите около сделката се пазят в тайна
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Подробностите около сделката се пазят в тайна
Колко пари щеше да има днес легендарният бизнесмен
Цола Драгойчева и Вълко Червенков заграбили милиони от имането на Чорбаджийозов Емигрантът в Германия Иван Атанасов намерил $250 000, за да заведат и...
Ню Йорк. Бизнесът с изкопаеми горива на фонда Rockefeller Brothers възлиза на над 50 млрд. долара. Милиардерите възнамеряват да се присъединят към коа...
Благоевград. Гардове дебнат денонощно кой влиза и кой се настанява в детско отделение на петричката болница „Рокфелер". Ръководството на здравното зав...
Благоевград. Петте лекарки в детско отделение на петричката болница „Рокфелер" са депозирали предизвестия за напускане. Други медици също предупреждав...
Благоевград. Финансовите проблеми на петричката болница "Рокфелер" доведоха до запор на сметките й. Преди 2 седмици преговорите между ръководството на...