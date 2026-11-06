200 години затвор за „пастора на глада“: 190 деца загинаха

200 години затвор за човека, превърнал обещанието за спасение в смъртна присъда за стотици свои последователи. Кенийски съд осъди самопровъзгласилия се пастор Пол Макензи за убийството на 190 деца и един възрастен, след като ги подтиквал да гладуват до смърт, за да „срещнат Исус“.

Присъдата беше произнесена на 6 ноември в пристанищния град Момбаса на брега на Индийския океан, предаде Франс прес.

Случаят, станал известен като „клането в гората Шакахола“, разтърси Кения през 2023 г., когато полицията започна да открива стотици тела в плитки гробове сред гъстата растителност край крайбрежния град Малинди.

Първоначалните разкрития постепенно очертаха мащаба на трагедия, при която религиозни внушения, изолация от обществото и жесток контрол над последователите довели до смъртта на цели семейства.

Децата трябвало да умрат първи

През октомври съдът призна Макензи и още 28 негови съучастници за виновни за убийствата на 191 души, извършени между януари 2021 г. и септември 2023 г.

Според свидетелските показания бившият таксиметров шофьор, представящ се за духовен водач, изградил строга „йерархия на смъртта“.

Първо трябвало да гладуват децата, след тях тийнейджърите, после жените и накрая мъжете.

Макензи внушавал на последователите си, че отказът от храна ще им помогне да достигнат рая преди настъпването на края на света.

Но хората, които се опитвали да нарушат наложения пост, били заплашвани и пребивани. Някои били връзвани и затваряни в помещения, където оставали без храна и вода.

Разследването установило, че не всички жертви са починали от глад. Част от тях били удушени, задушени или убити чрез физическо насилие.

Две присъди по 100 години

При пристигането си в съда Макензи изглеждал безразличен към предстоящото решение. Според журналистите той дори се подсмихвал, докато влизал заедно с останалите осъдени.

След часове четене на съдебното решение съдия Даяна Каведза Мочаче му наложи две отделни наказания от по 100 години затвор.

Първото е за 183 убийства вследствие на принудително гладуване, а второто – за осем убийства, извършени чрез пряко физическо насилие.

Съдът постанови двете наказания да се изтърпяват последователно, което прави общо 200 години лишаване от свобода.

От останалите 28 осъдени 26 получиха наказания между 100 и 160 години затвор, а двама – по 10 години.

Адвокатът на защитата заяви, че клиентите му ще обжалват присъдите.

Прокуратурата настояваше Макензи да получи смъртно наказание, каквато възможност съществува в кенийското законодателство. Последната екзекуция в страната обаче е извършена през 1987 г.

„Нищо не може да облекчи болката“

Сред присъствалите около съдебния процес беше и 62-годишният пенсиониран учител Франсис Вандже, който е загубил двама свои внуци.

Преди произнасянето на присъдата той сподели, че се надява Макензи да бъде осъден на смърт.

„Нищо не може да облекчи болката“, каза мъжът.

Историята на семейството му е една от най-трагичните в делото.

Според съдебните документи негов 11-годишен внук успял да оцелее, след като гладувал осем дни. Детето било спасено през март 2023 г.

Двете му по-малки братчета, на две и пет години, обаче починали, след като родителите им забранили да се хранят и да пият вода, изпълнявайки нарежданията на Макензи.

Вандже обвини и кенийските власти, че не са се намесили навреме.

Според него, ако предупрежденията за случващото се в сектата бяха приети сериозно, много от жертвите можеше да бъдат спасени.

Училището било „сатанинско“, болниците – дело на дявола

По време на процеса свидетели описаха затворена религиозна общност със строги правила, наложени от нейния водач.

Последователите били убеждавани, че светското образование е „сатанинско“, а съвременната медицина и болниците са инструменти на дявола.

Те трябвало да прекъснат връзките си с обществото и да заживеят в отдалечен район, контролиран от движението.

За тази цел Макензи създал общност в ранчо с площ около 325 хектара в гората Шакахола – обширна савана с ниска храстовидна растителност по кенийското крайбрежие.

Там хората живеели откъснати от външния свят, а достъпът до тях бил строго ограничаван.

Властите установили, че някои от последователите изпълнявали ролята на охранители и следели останалите да спазват наложеното гладуване.

Стотици гробове сред храстите

Макензи беше арестуван през април 2023 г., след като правозащитна организация подала сигнал до властите, а спасителни екипи успели да открият част от гладуващите последователи.

Последвалата полицейска операция разкрила множество плитки масови гробове.

Телата били погребвани в земята или изоставяни на различни места. Сред останките имало много деца.

Мащабът на трагедията се оказал толкова голям, че издирването на нови жертви трябвало временно да бъде прекъснато, тъй като местните морги били препълнени.

През 2024 г. Националната комисия по правата на човека на Кения оцени броя на жертвите на 429 души. По-късните данни сочат, че в гората са открити общо 448 тела, като много от загиналите все още не са идентифицирани.

Но разкритията не спират дотук.

През януари срещу Макензи бяха повдигнати нови обвинения след откриването на още 52 тела в съседно селище.

Така общият предполагаем брой на жертвите, свързани с дейността на сектата, достига около 500 души.

По новите обвинения Макензи отрича вина. Срещу него се водят и други производства, включително по обвинения в непредумишлено убийство и тероризъм.

Хиляди последователи и години безнаказаност

Макензи основава религиозната организация „Международна църква на добрата вест“ (Good News International Church) през 2003 г.

Постепенно тя създава клонове в Найроби и по кенийското крайбрежие и привлича хиляди последователи.

През 2019 г. дейността на клоновете е прекратена, а движението се съсредоточава в отдалечения район Шакахола.

Впоследствие става известно, че Макензи е попадал в полезрението на полицията и преди масовото откриване на телата. Той е бил арестуван два пъти, но и в двата случая е освобождаван.

Тези обстоятелства предизвикаха остри критики към действията на кенийските институции.

Правозащитници и близки на жертвите поставиха въпроса как е било възможно толкова много хора да загинат, без властите да реагират навреме.

След разкритията през 2023 г. в Кения се засилиха призивите за по-строг надзор върху религиозните организации и за механизми, които да предотвратяват злоупотребата с духовна власт.

Предложения за законодателни промени бяха изготвени, но все още не са приети.

Днес присъдата срещу Пол Макензи е важна стъпка към търсенето на отговорност за трагедията в Шакахола. За семействата на стотиците загинали обаче остават въпросите, на които нито съдебното решение, нито изминалите години са дали окончателен отговор.