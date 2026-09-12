Кой е виновен за убийствата в Сърбия? Уникална версия
Вчера бяха погребани някои от жертвите. Заподозрените стрелци са арестувани
Следете всички новини, анализи и коментари за Масови Убийства. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вчера бяха погребани някои от жертвите. Заподозрените стрелци са арестувани
Киев. Вътрешното министерство в Киев издаде заповед за ареста на досегашния украински президент Виктор Янукович. Полицията го издирва по обвинение...
Дака. Военен трибунал в Бангладеш осъди ислямистки лидер на 90 години затвор по пет обвинения за военни престъпления. Бившият лидер на военизираната о...