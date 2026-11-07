200 години затвор за „пастора на глада“: 190 деца загинаха
Пол Макензи, водачът на апокалиптична секта в Кения, получи тежка присъда за едно от най-страшните масови убийства в съвременната история на странат
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Пол Макензи, водачът на апокалиптична секта в Кения, получи тежка присъда за едно от най-страшните масови убийства в съвременната история на странат
Полицията във Франция издирва съучастници на атентаторите Париж. Говорител на йеменския клон на терористичната организация „Ал Кайда" заяви, че групи...
Любов, самота, страдание и надежда са все вечни теми в литературата, театъра, киното. Но и съвсем безопасни. Когато словото навлезе в религиозна терит...