Кой плаши Европа с бомби? Руската „Мъжка държава“ отрече да стои зад заплахите за София и Рим

Кой стои зад вълната от бомбени заплахи, която от дни смущава въздушния трафик в Европа? След като името на руското крайнодясно движение „Мъжка държава“ се появи в заплашителни съобщения до летищата в София и Рим, неговият основател Владислав Поздняков отрече организацията да има каквато и да било връзка с инцидентите.

През последната седмица десетки пътнически полети бяха засегнати от сигнали за взривни устройства. Някои самолети бяха пренасочени към други летища, а други – ескортирани от военни изтребители. Сред засегнатите бяха и полети до България.

Заплашителните имейли до София и Рим са били подписани от името на „бойците на Мъжка държава“, съобщава Франс прес, която се е запознала със съдържанието им. Информацията е потвърдена и от компанията, управляваща летищата в италианската столица.

„Експлозията ще се случи след 60 минути“

Посланията съдържали открити заплахи, придружени от агресивна реторика срещу феминизма.

„Всички вие сте съучастници в престъпен заговор и затова искаме да ви унищожим“, гласи едно от съобщенията.

В него се твърди, че взривни устройства са поставени на борда на самолети, а експлозията ще последва в рамките на 60 минути.

Авторите на имейла заявяват, че ще оставят следа в историята и предупреждават, че небето над Европа ще стане червено.

Властите реагираха с извънредни мерки за сигурност, включително проверки на самолетите и военен ескорт. При извършените проверки не бяха открити взривни устройства.

Самоличността на изпращачите обаче остава неизвестна.

Поздняков: Някой използва чуждо знаме

В публикация в Telegram основателят на „Мъжка държава“ Владислав Поздняков категорично отхвърли предположенията, че движението му е замесено в заплахите.

По думите му организацията не съществува от 2021 г., а хората, които използват името ѝ, го правят за собствени цели.

„Онези, които организират провокации на територията на европейските държави от името на тази „марка“, действат в собствен интерес, като просто използват чуждо знаме“, заяви той.

Поздняков добави, че сигурността и икономиката на Европа не го интересуват.

Неговото отричане обаче не дава отговор кой действително изпраща заплашителните съобщения.

Какво представлява „Мъжка държава“?

Движението е основано през 2016 г. от руския блогър и фитнес инструктор Владислав Поздняков.

То придобива известност с крайнодясната си идеология, съчетаваща национализъм и открито женомразство, както и с организираните онлайн кампании за тормоз срещу жени и хора, които членовете му смятат за свои противници.

През 2021 г. руски съд обявява организацията за екстремистка и забранява дейността ѝ.

Въпреки това името ѝ продължава да се появява в публичното пространство, а Поздняков остава активен в социалните мрежи.

Европа търси кой изпраща заплахите

Европейските власти продължават разследванията, като проверяват произхода на съобщенията и възможните връзки между отделните инциденти.

Засега няма потвърдени доказателства, че „Мъжка държава“ действително стои зад имейлите, подписани с нейното име.

Въпросът е особено чувствителен на фона на предупрежденията за засилване на хибридните атаки срещу европейски държави. Въпреки подозренията за възможна координирана кампания, отговорността за конкретните заплахи все още не е установена.