Лукашенко насъсква въоръжени патрули, Беларус трепери
Страната е изложена на риск от престъпления от "екстремистки характер", твърди президентът
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Страната е изложена на риск от престъпления от "екстремистки характер", твърди президентът
Мароко под управлението на Мохамед VІ показва, че мюсюлманският свят не е бреме за Запада
Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова и бившият министър-председател на Великобритания Тони Блеър изразиха готовност да работят заедно в борбата...
Нарастването на крайния екстремизъм, климатични промени са сред големите заплахи пред света днес. Това заяви генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Боко...
И най-малките признаци на радикален религиозен екстремизъм трябва да срещат твърдата реакция на държавата. Това каза главният прокурор на Рeпублика Бъ...
Засилването на регионалното сътрудничество е ключово за успешната борба с тероризма и разрастващата се радикализация. Това заяви вицепремиерът по коор...