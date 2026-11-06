Земетресение в Белия дом! Тръмп смени кадифената ръкавица с железен юмрук

Докато светът брои гласовете от междинните избори в САЩ, Доналд Тръмп хвърли истинска кадрова бомба. С едно съобщение в своята мрежа Truth Social той отстрани досегашния си началник на кабинета Сюзан Уайлс и постави на нейно място Стивън Милър – най-радикалния идеолог на своята твърда линия.

Тази тектонична промяна показва, че раненията на вътрешния фронт Тръмп няма никакво намерение да се оттегля в отбрана.

Напротив, той преминава в режим на тотална офанзива.

Защо си тръгва Сузи Уайлс

Официално Белият дом обяви, че Уайлс просто сменя ролята си и отива да ръководи политическата организация на Тръмп. На езика на американската политика обаче това е класическо, макар и елегантно уволнение.

Сюзан Уайлс беше първата жена началник на кабинет в историята на САЩ. Тя беше смятана за гласа на разума, прагматичния стабилизатор, който успяваше да вкара ред в хаотичния свят на Тръмп и да балансира между различните фракции.

Тъй като републиканците претърпяха сериозно поражение на междинния вот и загубиха пълния си комфорт в Конгреса, някой трябваше да поеме вината. Като автор на кампанията и стратегията, Уайлс обра пешкира, а Тръмп реши да се отърве от кадифената ръкавица, която не успя да му донесе победа.

Кой е Стивън Милър

На мястото на доста уморената Уайлс сяда енергичен човек с твърда ръка, който предизвиква истински ужас сред либералите отвъд Океана.

Стивън Милър не е кариерен дипломат или умерен партиен чиновник. Той е най-консервативният идеолог, текстописец на най-острите речи на Тръмп и сред най-твърдите защитници на изграждането на стената с Мексико и масовите депортации.

Милър е човекът, който не вярва в компромисите с политическия опонент. Неговата философия е пълно съкрушаване на врага и радикално прочистване на държавния апарат от т.нар. дълбока държава.

Кошмарът за демократите

Завръщането на Милър на толкова ключова позиция е сигнал, че Тръмп няма намерение да търси двупартиен консенсус, въпреки новата конфигурация в Конгреса. Демократите вече определиха рокадата като ужасяваща. Те знаят, че Милър ще използва всеки законен и административен лост, за да блокира техните инициативи и да наложи радикален дневен ред.

Тръмп дава и ясен знак към републиканците кой определя правилата на играта.

Тази сериозна кадрова рокада показва и психологическото състояние на Тръмп. Изборното поражение в средата на мандата не го е уплашило - то го е настървило. Вместо да се свие в ъгъла и да започне да се пазари с новите мнозинства, Тръмп вади тежката артилерия.

Издигането на Милър показва, че Тръмп е готов да управлява чрез укази, силов натиск и радикални ходове.

Това назначение напълно кореспондира и с международното му поведение – ше го видим в предстоящите преговори за Украйна в Абу Даби и голямата игра, която подготвя с Русия и Китай в Пекин. С издигането на Стивън Милър до шеф на президентската администрация, Тръмп ясно показва, че приветливите преговори са приключили.

Новата реалност в САЩ вече е факт, а в Белия дом кадифето официално беше заменено с желязо.