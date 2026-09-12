Вашингтон с предупреждение! Опасен ход на Путин към НАТО
Вашингтон вече не изключва Кремъл да провери на практика дали Америка ще защити европейски съюзник
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Вашингтон вече не изключва Кремъл да провери на практика дали Америка ще защити европейски съюзник
Насърчавам Сената да потвърди назначението му възможно най-бързо, написа президента
За следващите 5 години
„Глобални тенденции 2040“ не е приятно четиво, коментира ВВС
Хакери, по всяка вероятност свързани с Китай, са атакували сървър на една от федералните служби на САЩ и са получили достъп до тайна информация за слу...
Москва. Съединените щати целенасочено са подслушвали правозащитни организации. Това заяви пред Съвета на Европа Едуард Сноудън. Той бе включен чрез ко...
АНС следи Русия, Китай, Иран, Афганистан и Пакистан