Заблуда. Кога можем да ядем храната след датата

Датата върху опаковката невинаги означава, че след нея храната трябва да отиде в кошчето. Решаващо е обозначението пред нея - "най-добър до“ или "използвай преди“, често наричано "годен до“. Първото се отнася до качеството на продукта, а второто - до неговата безопасност.

Объркването между двата срока е една от причините потребителите да изхвърлят храна, която все още може да бъде консумирана. Европейската комисия посочва неправилното разбиране на датите върху етикетите като фактор за разхищението на храни.

Какво означава "най-добър до“

Това е срокът на минимална трайност - периодът, през който при правилно съхранение продуктът запазва очакваните си качества. След посочената дата е възможно да настъпят промени във вкуса, аромата или консистенцията, без това непременно да означава, че храната е опасна.

Обозначението се среща например при ориз, сухи макаронени изделия, консерви и замразени храни. Продуктите могат да останат подходящи за консумация и след датата, ако са съхранявани според указанията и опаковката е запазена. Това обаче не е гаранция за безопасност независимо от състоянието им.

При "годен до“ правилото е по-строго

Обозначението "използвай преди“ се поставя върху бързоразвалящи се храни, при които след определен период може да възникне микробиологичен риск. Сред примерите са прясно месо, риба и някои готови за консумация продукти.

След тази дата храната не трябва да се консумира, дори да изглежда нормално и да няма неприятна миризма. Опасните микроорганизми невинаги предизвикват промени, които човек може да установи със сетивата си.

Не е правилно да се приема, че всяка храна има първо срок "най-добър до“, а след него - отделен, по-късен срок "годен до“. Според характеристиките на продукта производителят определя съответния вид обозначение. Допълнително може да има указания за съхранение и употреба след отваряне.

След отваряне датата върху опаковката може да не е достатъчна

Указания като "консумирайте до три дни след отваряне“ имат самостоятелно значение. Отварянето променя условията, при които храната се съхранява, и може да съкрати времето за безопасната ѝ употреба.

Например, ако продукт с обозначение "използвай преди 10 март“ е отворен на 1 март и трябва да се консумира до три дни след отварянето, отпечатаната дата не позволява той да бъде пазен до 10 март. По-краткият срок след отваряне трябва да бъде спазен.

Правилното съхранение е също толкова важно

Сроковете предполагат спазване на условията, посочени от производителя. Храна, която изисква охлаждане, може да стане опасна и преди отбелязаната дата, ако не е съхранявана правилно. При размразяване също трябва да се следват инструкциите върху опаковката, включително за температурата и последващата употреба.

За ограничаване на разхищението помагат и проверката на наличните продукти преди пазаруване, купуването на необходимите количества и поставянето на храните с наближаваща дата на по-видимо място.