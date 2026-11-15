Социолог изреди безобразията на веригите. Искат 68% отстъпка

Арогантното поведение и ултиматумите на големите търговски вериги към държавата са пряк резултат от дългогодишното отсъствие на държавност у нас, а не от реална опасност те да се изтеглят от българския пазар. Това заяви в предаването "Метроном" по Радио ФОКУС социологът и основател на КРИБ Кънчо Стойчев.

Повод за острия му коментар станаха думите на вече бившия изпълнителен директор на "Кауфланд България" Михаил Петров, който заяви, че ако "Кауфланд" тръгнел по бобслея, фалитът на КТБ щял да ни се види като летен бриз. Петров бе уволнен, а веригата се извини на държавата.

Стойчев бе категоричен, че от 15 години алармира за нелоялни търговски практики, но досега държавата е абдикирала от защитата на родното производство.

"Това, което практикуват веригите у нас, е робство и изнасилване на българския производител. На бюрото ми още стоят реални документи за искания за отстъпки, достигащи 68%. Те са построили системата по такъв начин, че реализират свръхпечалби и разоряват българските производители. Това е възможно само там, където дворът е разграден, където няма държава", коментира Кънчо Стойчев.

Той разкри, че в миналото при опит да се промени законодателството в защита на местните производители, се е стигнало до външен политически натиск на най-високо ниво, а при старта на битката на сдружението му преди години му е била предложена и "огромна сума", за да прекрати атаките.

Стойчев обаче подчерта, че заплахите за оттегляне на веригите от страната са блъф: "Нито една верига няма да напусне България, не ги слушайте какви глупости говорят. Те тук имат свръхпечалби и ще си останат тук. А тези арогантни местни мениджъри са еничари - за една заплата от 15-20 хиляди лева са готови да продадат и майка, и родина, и родното производство".

Според Стойчев твърденията, че акцията срещу веригите цели изкупуване на имотите и пазарния им дял от български играчи, са "феноменално безобразие", тъй като пазарният дял не се подарява, а се извоюва ежедневно. Той посочи още, че цените на храните в търговските вериги у нас са систематично с 20-30% по-високи от тези в развитите европейски държави, въпреки че там покупателната способност е много по-висока.

"Никой не иска да гони никакви вериги - те модернизираха търговията и разнообразиха стоките. Но да бъдат така добри да печелят по нормален начин, така както печелят във Франция и Германия, а не да ни третират като роби. Няма нито една фирма на земята, която да е по-силна от държавата", подчерта Стойчев.