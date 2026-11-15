Ноември полудя! Идват 22 градуса, после времето отново се обръща

Нови атмосферни смущения ще донесат дъждове, а краят на седмицата крие нов обрат

Времето отново прави рязък завой. След студения фронт, който свали температурите през уикенда, България се готви за ново затопляне. Само за няколко дни късната есен ще отстъпи място на почти пролетни температури, а на места термометрите отново ще преминат 20 градуса.

Предстоящата седмица ще бъде истинско метеорологично влакче на ужасите – облаци, сутрешни мъгли, дъждове, силни южни ветрове и чувствително затопляне. Според прогнозите на НИМХ и Meteo Balkans атмосферната обстановка над страната ще остане динамична, като топли въздушни маси от югозапад ще повишат температурите чувствително над обичайните за втората половина на ноември.

Най-осезаемо затопляне се очаква в средата на седмицата. В някои райони на Южна България и местата, изложени на южните ветрове, температурите ще надхвърлят 20 градуса. Топлото време обаче няма да бъде съпроводено с продължително слънце. Атмосферните смущения ще продължат да преминават над Балканите и ще носят нови валежи.

Понеделник започва с мъгли и облаци

На 16 ноември седмицата ще започне с по-хладно и предимно облачно време. През нощта на отделни места в Западна България ще превали дъжд. В равнините и котловините сутринта ще има условия за мъгли и намалена видимост.

Вятърът ще бъде слаб, предимно от юг-югозапад, а в отделни райони почти ще стихне. Максималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса, като в Южна България ще са малко по-високи.

Това обаче ще бъде само кратка пауза преди следващата промяна.

Дъждове във вторник, после идва топлият въздух

През нощта срещу вторник атмосферно смущение ще премине от запад на изток и ще донесе валежи на много места в страната. В планините над високите части ще има условия и за мокър сняг.

Още през сутринта дъждовете бързо ще спрат, а облачността от запад ще започне да се разкъсва. Вятърът временно ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, преди отново да се завърти от югозапад.

Точно тази промяна ще постави началото на новото затопляне. Дневните температури ще се повишат и ще достигнат около 12-15 градуса.

Пролет в средата на ноември – живакът скача над 20 градуса

Най-интересната част от прогнозата е за сряда и четвъртък. На 18 и 19 ноември южният и югозападният вятър ще пренася по-топъл въздух към Балканите. В някои райони той ще бъде умерен до силен, като особено осезаемо ще се почувства в Източна България и северно от планините.

В районите, защитени от планинските масиви и изложени на южните ветрове, може да се прояви и фьонов ефект. Това е явление, при което въздухът се спуска по склоновете, затопля се и става по-сух. Именно така в отделни части на страната температурите могат да скочат значително над обичайните за сезона.

През деня се очакват стойности над 20 градуса, особено в Южна България. Сутрините обаче ще останат по-хладни. В низините и край речните долини отново ще се образуват мъгли и ниска облачност, които на места ще се задържат до по-късните часове.

Въпреки тях през деня ще има и слънчеви периоди.

В сряда се очакват и нови валежи, най-вече в Северна България, където следобед ще премине поредната зона с дъждове. В четвъртък югозападният вятър ще се усили, а температурите ще останат необичайно високи за средата на ноември.

Нови дъждове към края на седмицата

В петък вятърът постепенно ще отслабва, но облачността ще остане променлива. На отделни места отново ще превали дъжд.

През почивните дни атмосферната обстановка ще продължи да бъде динамична. Очаква се преминаване на нови атмосферни смущения и увеличаване на облачността, като прогнозите за точния момент и силата на застудяването все още подлежат на уточняване.

При нахлуване на по-хладен въздух от северозапад температурите постепенно ще се върнат към по-характерните за края на ноември стойности. Това означава, че краткият период с почти пролетни градуси няма да сложи край на есенната динамика.

В планините идва нов сняг

В планинските райони времето ще бъде по-ветровито и променливо. В ниските части валежите ще са предимно от дъжд, докато по високите върхове ще има условия за сняг.

Особено внимание заслужават периодите с усилване на южния вятър. В районите със силно изразен фьон поривите могат да бъдат значителни. В средата на седмицата температурите ще се повишат и в планините, но с преминаването на следващите атмосферни смущения отново ще се понижат.

Черноморието също ще усети затоплянето

По Черноморието началото на седмицата ще бъде сравнително хладно, с променлива облачност и температури около 12-13 градуса.

В сряда и четвъртък южният вятър ще повиши температурите и по крайбрежието. На места те могат да достигнат 17-20 градуса. След това облачността отново ще се увеличи и ще има условия за валежи от дъжд.

Морската вода остава сравнително студена – между 13 и 16 градуса, а вълнението ще бъде около 2-3 бала.

Така втората половина на ноември ще предложи истински контрасти. От мъгливи и студени сутрини до следобеди с температури над 20 градуса, от слънчеви часове до нови дъждове. Есента очевидно още не е казала последната си дума.