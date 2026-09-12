Всичко за Циганско Лято

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Циганско лято носи нов грип

Циганско лято носи нов грип

Температурите скачат до 20 в сряда, кани ни цяла седмица слънце Циганското лято, което синоптиците прогнозират, че ще дойде в сряда, ще ни докара и н...

03 ноември | 6:05
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