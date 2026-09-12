Чака ни ново циганско лято. Изненадата
В кой период от ноември може да се случи това
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В кой период от ноември може да се случи това
Предстои хубав уикенд, посочи Петър Янков
Сухо време и дневни температури над обичайните
След кратко захлаждане и проливни валежи България ще посрещне топло „циганско лято“
Началото на месеца няма да е с топло време
Времето през ноември остава сухо и сравнително топло
Зарадва хората с прогнозата за октомври
посочи го синоптикът Петър Янков
Засега няма условия за студени ветрове
22° стига температурата в понеделник, от вторник обаче ни чака захлаждане
През следващите дни от север-североизток ще прониква студен въздух
32,4 градуса стигна живакът във Велико Търново
Необичайно топло време ни очаква и в петък, захлаждане от събота
Живакът скача до 25° в четвъртък и петък
Южен вятър носи температури над 20° следващата седмица
Слънчево и топло време ни очаква през новата седмица
Слънце през новата седмица, пак става студено следващия уикенд
През октомври температурите ще варират от -1 до 25 градуса Можем да очакваме циганско лято след Димитровден. Това прогнозира синоптикът от НИМХ при Б...
Температурите скачат до 20 в сряда, кани ни цяла седмица слънце Циганското лято, което синоптиците прогнозират, че ще дойде в сряда, ще ни докара и н...
София. Циганско лято ще имаме в началото на ноември, съобщи вчера синоптикът от ТВ-МЕТ Симеон Матев. Температурите в първите дни на следващия месец мо...