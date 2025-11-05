Чака ни ново циганско лято. Изненадата

Времето в България ще запази своя неустойчив есенен характер през следващите дни с облаци и периодични валежи. Страната ни попада в средиземноморска област с ниско налягане, съобщи NOVA.

След облачната сряда с по-оскъдни дъждове и дневни температури в интервала 10-15 градуса, четвъртъкът се очаква да бъде дъждовен. Още преди обяд валежи ще започнат в източната половина на страната, а по-късно ще превалят и в западните райони. Снежната граница ще е високо в планините.

През уикенда се очаква повишение на температурите. В неделя обстановката ще е подобна в южната половина на България, като се очаква температурите в топлите часове да достигнат до 20-22 градуса. Ветровете ще са преобладаващо източни, без опасно силни пориви.

В първите дни на следващата седмица отново се очакват валежи с локален характер – в понеделник на повече места в Западна България, а във вторник – в южните и източните райони. Температурите обаче ще останат сравнително високи спрямо обичайните сезонни нива.

Ранните прогнози допускат по-сух период от 12 до към 17-18 ноември. Ако тази прогнозирана циркулация се запази, сутрините ще са с условия за мъгли и слани, докато дневните температури ще са в диапазона 10-15 градуса.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com